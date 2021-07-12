Yeni Sedat Peker operasyonu: 'Yağmalama' suçlamasıyla çok sayıda gözaltı
İstanbul'da, liderliğini Sedat Peker'in yaptığı belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da liderliğini Sedat Peker'in yaptığı belirtilen suç örgütüne yönelik operasyon sonrası elde edilen bilgi ve delillerle çalışmasını derinleştirdi.
Suç örgütünün "restoran zinciri sahibi bir şirketi yağmaladığı" tespiti üzerine harekete geçen ekipler, örgüt adına yağmalama suçuna karıştığı iddia edilen 18 kişiyi yakalamak için belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda, şüphelilerden 15'i gözaltına alındı.
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