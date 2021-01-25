Erdoğan: Şu anda CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yüklenen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor" dedi. Erdoğan, "Esasen Türkiye'de CHP'ye ait bir siyaset yoktur. Hatta CHP diye bir parti olup olmadığı tartışmalıdır" ifadelerini de kullandı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 3 il kongresine canlı bağlantıyla katıldı.
Erdoğan, ''Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir'' diye konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"AK Parti'nin kurucusu da sahibi de lokomotifi de bizatihi milletimizin ta kendisidir.
Hep birlikte AK Parti'nin Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil, aynı zamanda geleceğinin de partisi olduğunu göstereceğiz.
Ülkemize Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının katbekat fazlasını sadece 18 yılda kazandırmış olmaktan iftihar ediyoruz.
Esasen Türkiye'de CHP'ye ait bir siyaset yoktur. Hatta CHP diye bir parti olup olmadığı tartışmalıdır. CHP hiç mi işe yaramıyor? Elbette ifa ettiği bir görev var. Bunu teraziye benzetebiliriz. Terazinin bir tarafında HDP diğer tarafında İYİ Parti var. CHP'nin görevi bu teraziyi dengelemektir.
Üzüntüyle ifade etmek isterim ki karşımıza çıkan ana muhalefet aktörlerinin ve kadrolarının hiçbiri bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına girmemiştir. Şu anda CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor.
Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir."
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum
- Kızına cinsel istismardan tutuklandı
- 'AYM kendi kararı uygulanmayınca verdiği tepkiyi versin'
- Çakıcı'ya 'AKP'li plaka!
- Oyuncu Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti
- Akkuyu Nükleer AŞ'den 'fay hattı' açıklaması
- Uğur Mumcu katledilişinin 28. yıldönümünde unutulmadı
- Ülkü Ocakları'nı ziyaret eden komutandan açıklama
- Uğur Mumcu’nun arşivini silen TRT'den ikinci skandal
- Faşizmin tuzakları
Video Haberler
- Meral Akşener Endişeliyim deyip Erdoğan'a seslendi
- Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla böyle kaydı
- Avrupa Uzay Ajansı 'mavi ışık' görüntüsünü yayınladı
- Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu
- Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, fenomen oldu
- Metrobüs durağında dikkat çeken anlar!
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay!
- İspanya'yı Hortense fırtınası vurdu
- Dikkat! Maskede bu hatayı sakın yapmayın
- İstifa mı ediyor? AKP'li başkandan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum
- Kızına cinsel istismardan tutuklandı
- 'AYM kendi kararı uygulanmayınca verdiği tepkiyi versin'
- Çakıcı'ya 'AKP'li plaka!
- Oyuncu Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti
- Akkuyu Nükleer AŞ'den 'fay hattı' açıklaması
- Uğur Mumcu katledilişinin 28. yıldönümünde unutulmadı
- Ülkü Ocakları'nı ziyaret eden komutandan açıklama
- Uğur Mumcu’nun arşivini silen TRT'den ikinci skandal
- Faşizmin tuzakları