Erdoğan: Sulh mümkün olmayınca savaş kaçınılmaz hale gelir

26 Ağustos 2021 Perşembe, 12:27

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

Anadolu'yu ebedi yurdumuz haline getiren Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yılında Sultan Alparslan'dan başlayarak tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum.

Ahlat'ı medeniyetimize ve tarihimize yeniden kazandırmak için önemli yatırımlar yaptık. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Millet Bahçesine kadar bölgeyi tarihi önemine kavuşturduk.

Ebedi yurdumuz Anadolu'ya vurduğumuz mührü canlandıran semboller olarak görüyoruz. Malazgirt için Anadolu'daki tarihimizin sıfır noktası tanımı yapılır. Malazgirt'ten öncesi, Malazgirt'ten sonrası diye tanımlanan yer işte tam da burasıdır.

Büyük Selçuklu Devleti, kendisine istiklali kazandıran Dandanakan Zaferi'nden sonra Anadolu'ya yönlenme kararı almıştı. Çağrı Bey fethin ilk müjdesini verdi, hayali gerçeğe dönüştüren oğlu Alparslan oldu. Tarihimizde kolay kazanılmış bir zafer olmamıştır.

O yıllarda da milletimizi bölmek isteyen iç ve dış saldırılarla karşı karşıyaydık. Sultan Alparslan İslam dünyasını kendisine karşı kışkırtan Fatimiler ile bir yandan da Bizans ile mücadele etti.

Türklerin elinde bulunan Malazgirt Kalesi'ni zapt eden ve kılıçtan geçiren Bizans'ın haberini alan Sultan Alparslan hemen Ahlat ve Malazgirt'e geldi.

Sulh mümkün olmayınca savaş kaçınılmaz hale gelir. Malazgirt ovasında bugün 1071 yılında yapılan savaşta Bizans bozguna uğrarken, Selçuklu şanlı zaferi kazanmıştır. Türk obaları adım adım bu toprakları vatan haline dönüştürmüştür.

Kısa sürede Anadolu'da teşkilatlanan beylikler zamanında camiler, hanlar, çeşmeler, kervansaraylar yapıldı. Bizim medeniyetimiz sevgiye, hoşgörüye, hakka ve adalete dayalı bir fetih medeniyetidir.

Malazgirt sıradan bir zafer değildir. Malazgirt, maziden atiye kurduğumuz köprünün en önemli ilk sütunudur.

"BİZİM VİZYONUMUZ BUDUR"

Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaştırmadan enerjiye, her alanda ülkemizi gelişmiş ülkeler ligine kadar getirdik. Dünyanın küresel, siyasi ve ekonomik düzenin yeniden şekillendiği bu dönemi de değerlendirdiğimizde artık zirveye çıkmış olacağız.

Malazgirt Zaferi'nin 1000. yıl dönümü olan 2071'i uzun vadeli vizyonumuzu belirlememizin arkasında bu vardır. Bizim vizyonumuz işte budur, hayali olmayanın hedefi olmaz. Tarihin gösterdiği istikamette yürümeye devam edeceğiz. Anadolu'daki 1000 yıllık varlığımızın her dönemi gibi bugünlerimiz de kolay geçmiyor. Bir yandan terör, diğer yandan tabi felaketlerin etkileriyle yüzleşiyoruz.

Önümüzde pek çok fırsatın olduğunu da biliyoruz. Durmak, duraksamak, geri dönmek, yakışmaz. Bu kükremiş sel gibi millete zincir vuracak gafiller, gerektiğinde dağları delecek azme ve kararlılığa sahip olduğumuzu bilsinler.

Türkiye, bugün medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni bir şahlanış içindedir.