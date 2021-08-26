Ulusal Kanal’da Kemal Kılıçdaroğlu hedef alındı

26 Ağustos 2021 Perşembe, 11:45

Ulusal Kanal’da yayınlanan Çağdaş Cengiz ve Utku Reyhan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Yalancının Mumu’ isimli programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hedef alındı.

Programda Kılıçdaroğlu’nun, İngiltere tarafından Türkiye’nin mülteci üssü yapılacağı iddiasına dayanarak yaptığı paylaşımlar gündeme getirildi. Program sırasında Çağdaş Cengiz, “Kılıçdaroğlu'nun ya zeka problemi var ya da ahlak problemi var” ifadelerini kullandı.

'İSTERSE BANA DAVA AÇABİLİR'

Daha sonra Cengiz, ''Kılıçdaroğlu isterse bana dava açabilir belgeleriyle söylüyorum'' ifadelerini kullandı.

'BİR AHLAK PROBLEMİ VAR'

Utku Reyhan da Cengiz'in sözlerini destekleyerek, "Bir ahlak problemi var” dedi.

İşte o anlar: