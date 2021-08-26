Manşetten hedef aldı: Akit'ten Erdoğan'a tehdit
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi, bugünkü manşetinde, isim vermeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
28 Şubat davasında, Yargıtay'ın müebbet hapis cezasını onamasıyla aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın da bulunduğu 13 isim tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bununla birlikte, 80 yaşın üzerindeki emekli generallerin cezaevine gönderilmesi tepki çekti. Hapse konulan emekli generaller için ise “Cumhurbaşkanı affı” gündeme getirildi.
Öte yandan Yeni Akit gazetesi, “Cumhurbaşkanı affı” tartışmaları üzerine, bugünkü manşetinde üstü kapalı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
"Darbeciyi affedeni millet affetmez" başlıklı haberde, 28 Şubat darbecileri, 24 yıl sonra adaletle tanışarak cezaevine girerken, zindanda daha bir hafta bile geçirmeden af ve tahliye gündemi oluştururken, hukukçular, darbecileri affedeni milletin affetmeyeceğini hatırlattılar" ifadeleri kullanıldı.
İşte o manşet:
Video Haberler
- İş insanının el ve ayaklarını bağlayarak gasp ettiler
- İstanbul'da skandal olay! Kameraya böyle yakalandı
- İstanbul'da yüksek sesli müzik kavgası
- Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler
- Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
- Trenin makinistine el sallayıp durdurmaya çalıştı
- JASAT ekibini şoke eden olay
- Restoranda çalışan garson, aşçıları vurdu: 2 yaralı
- Kask takmayan motosikletli hayatını kaybetti
- Düğünde oynayan teyzeyi görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Seren Serengil'den Gülben Ergen'e dikkat çeken sözler
- 400'den fazla erkeğin toplu tacizine uğradı!
- Gülben Ergen'den 'korona' paylaşımı düzeltmesi
- Maçoğlu: Kaymakam üzerimize yürüdü
- Manisa'da işçilerin olduğu araçta kaza: 4 ölü, 6 yaralı
- Anadolu insanı asla böyle değildi
- Selin Ciğerci'den Deniz Akkaya için yeni hamle
- Erdoğan ve Bahçeli'nin bu fotoğrafına dikkat çeken yorum
- Türk yetkililer 'havalimanı' kararını açıkladı
- TTB'den dikkat çeken Delta varyantı uyarısı