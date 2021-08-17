Erdoğan'dan BMGK'ya eleştiri: Çarpık yapı!

17 Ağustos 2021 Salı, 15:38

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde İDEF’21 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı. 62 olan proje sayısının 19 yılda 750'ye yükseldiğini söyleyen Erdoğan, "Türkiye savunma sanayiinde adeta bir devrim gerçekleştirmiştir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

Burada imzalanan anlaşmalar ve protokoller, fuarımızın savunma sanayi alanında artık kendisine küresel bir yer edindiğine işaret ediyor. Türkiye savunma sanatyiinde geliştirdiği her türlü imkan ve kabiliyeti dostlarıyla paylaşmaktan memnuniyet duyan bir ülkedir. NATO'nun önde gelen üyesi olarak savunma sanayiimizi geliştirerek dünya barışına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.

PROJE SAYISI 750'YE YÜKSELDİ

Türkiye son 19 yılda diğer pek çok alan gibi savunma sanayinde de adeta bir devrim gerçekleştirmiştir. 2002'de ülkemizde sadece 62 savunma sanayi porjesi yürütülüyorken bugün bu sayı 750'yi geride bıraktı.

Başarısını sahada bilfiil ispat etmiş olan silahlı insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz.

"İDDİALI PROJELERİMİZ VAR"

Geldiğimiz seviye bizi daha büyük hedeflere yöneltti. Bugünün ihtiyaçlarını karşılama ötesinde geleceğin ürünlerine yatırım yapıyoruz. Bilhassa yapay zeka temelli çalışan hava, kara ve deniz araçları konusunda iddialı projelerimiz var. Elde ettiğimiz her imkanı kabiliyeti geliştirdiğimiz ürünleri dostlarımızla paylaşmak vazgeçilmez önceliğimiz olmayı sürdürecek. Türkiye bir yerde bayrak gösteriyorsa tek gayesi orada barış, huzur, istikrar ve refahı sağlamaktır. Geçmişinde soykırım, katliam izi bulunmayan bir devlet olarak gittiğimiz yerlerde dostlarımıza birlikte kazanmayı teklif ediyoruz.

"SİVİLLERE BOMBA YAĞDIRANLARDAN DEĞİLİZ"

Asla sınırlarından on binlerce kilometre ötede terörle mücadele adı altında sivil-masum demeden insanların başına bomba yağdıranlardan olmadık, olmayacağız. Bir damla petrolü bir damla kandan değerli gören zihniyetin bizde karşılığı yoktur. BMGK'daki çarpık yapıyı anlatmak için dile getirdiğimiz dünya beşten büyüktür sözünün haklılığını her gün görüyoruz.