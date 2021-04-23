Erdoğan ve Bahçeli Anıtkabir'deki törene katılmadı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TBMM’nin 101. açılış yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Geçmiş dönemlerde Anıtkabir'deki törene katılmayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu yıl MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti. Bahçeli'nin törene katılmadığı görüldü.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin 101. açılış yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Çocuklarla birlikte Anıtkabir’i ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Ziya Selçuk’un ardından Anıtkabir’e gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 101. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.
ERDOĞAN VE BAHÇELİ KATILMADI
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş yıllardaki alışkanlığını sürdürerek yine Anıtkabir'deki törene katılmadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de programa katılmadığı görüldü.
Törende, Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve milletvekilleri yer aldı.
Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, TBMM Başkanı Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.
Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Şentop, deftere şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, mazisi şeref ve faziletlerle dolu aziz milletimizin azim ve kararlılığına istinat eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 101. kuruluş yıl dönümünde, Milli Mücadele'mizin büyük komutanı, Cumhuriyetin banisi, ilk Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız olan zatıalinizin manevi huzurundayız. Aziz milletimizin varlığına ve vatanına kastedilen karanlık bir dönemde Ankara'da milli bir diriliş hamlesi olarak toplanan ve Milli Mücadele'mizin karargahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin taşıdığı büyük mananın ve üstlendiği vazifenin idrakindeyiz."
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