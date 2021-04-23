İşte 23 Nisan'ın ilan edileceğini bilen ilk çocuk

23 Nisan 2021 Cuma, 09:56

CHP Eski Milletvekili Barış Yarkadaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir video mesajı yayınladı. Videoda, 104 yaşında hayatını kaybeden Nuriye İdil’in 23 Nisan’ın ilan edilişine ilişkin çok az bilinen bir anektod yer alıyor.

Çoban Ateşi adlı belgeselden kısa bir bölümün yer aldığı videoda Nuriye İdil konuşuyor. İdil, Osmanlı döneminin Tokat savcısıyken görevini bırakıp Milli Mücadele’ye katılan ve TBMM’nin 11 kurucu milletvekilinden biri olan Sıtkı Gür’ün kızı… 2014’te 104 yaşındayken yaşamını yitiren Nuriye İdil’i kamuoyu “Atatürk’le çekilen şapkalı kız fotoğrafı”yla hatırlıyor.

BAYRAMIN İŞARETİNİ KONYA’DA VERDİ

Gazeteci Gürkan Hacır’la çektikleri Çoban Ateşi adlı belgeselde yer alan bölümde ise Nuriye İdil, Atatürk’ün Konya’ya geldiği gün onunla karşılaştığı ilk an’ı, 23 Nisan’a ilişkin mesajı ve ölümsüzleşen fotoğrafın hikayesini şöyle anlatıyor:

“Fotoğrafın çekildiği gün okuldaydım. İkinci sınıftaydım. Atatürk Konya Mevlana Türbesi’ne yakın bir yerde olan Şems isimli güzel okulumuza geldi. 1922 senesiydi. Yengem ve dayılarım benim için şapka yaptırmışlardı. Atatürk geldiğinde o şapkayı takmıştım. Öğretmenlerim Atatürk’e götürmem için bana bir buket çiçek verdiler, yanına gittim, korkuyla çiçekleri takdim ettim.

Ama nasıl titriyordum, görseydiniz. “Otur bakayım” dedi. Kucağına aldı. Titriyorum… Hemen titreyen elini, elimin üstüne koydu. Resimde de görülür. ‘’Titreme küçük kız, titreme’’ dedi.

Bana kimin kızı olduğumu sordu. ‘Aferin, ilk şapka giyen sen oldun. Arkadaşlarını, çocukları, okulunu seviyor musun?’ diye sordu. ‘Çok seviyorum Paşam’ dedim. Atatürk de ‘O halde her sene dünyanın her yerinden çocukları davet edeceğim, onlarla birlikte oynayın, kaynaşın’ dedi.

23 Nisan Çocuk Bayramı’nın oluşumunda benim Atatürk ile olan bu diyaloğumun da payı olmasının sevinç ve gururunu yaşıyorum.”

“HARİKA BİR ADAMDI…”

İdil, CHP Eski Milletvekili Barış Yarkadaş’ın Genel Koordinatörlüğü, Gazeteci Gürkan Hacır’ın ise yönetmenliğini üstlendiği belgeselde Atatürk’e ilişkin düşüncelerini de aktarıyor:

“Harika bir adamdı. Dünyaya bir daha gelmez; yazık ki biz kıymetini bilemedik, yazık ki. Churchill, bir kitap yazmış harpten sonra, demiş ki; ‘’Dünyaya milyonda bir gelen lider, makus hristiyan alemine değil de müslüman Türkiye’ye nasip oldu’’ diyor. Onlar bile çok takdir ediyordu.”

“ATATÜRK’ÜN TATLI BİR SESİ VARDI”

Yarkadaş’ın çektikleri belgeselden bir kesit sunduğu videoda, Nuriye İdil’in anlatımı şöyle sürüyor:

“Atatürk daha sonra bana o fotoğrafı yollattı. Fotoğraf okul kitaplarında yer aldı. Fotoğraf çekilirken zangır zangır titriyordum. Atatürk öyle bir adamdı ki gözlerine bakamazdınız. Projektör gibi gözleriyle içinizi okuyan çok yakışıklı, çok güzel bir adamdı. Sesi gayet mülayim, otoriter bir asker sesi değil, tatlı bir sesi vardı” diye konuştu.

“HATIRLANSIN VE BİLİNSİN”

Çoban Ateşi adlı belgeselden küçük bir kesit paylaşan Yarkadaş “Bu belgeseli sevgili dostum Gürkan Hacır’la 2012’de binbir güçlükle çekmiştik. Cumhuriyet’in izlerinin tamamen silinmek istendiği bu dönemde; unutturulmak istenen bir gerçeği hatırlatmak ve bilmeyenlerin de öğrenmesini sağlamak için yeniden paylaştım” dedi.

Cumhuriyet’in yok edilemeyeceğini belirten Yarkadaş, “Dünyada ilkleri başaran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuk bayramını ilan eden yüksek öngörüsü ve liderliği, bu geçici karanlığı aydınlatacak güçtedir. Kimse devrimlerin izini silemeyecek” ifadesini kullandı.

“VAKİT ÇOK GEÇ DEĞİL…”

Ulusal egemenliğin tek bir kişiye devredilmek istendiği karanlık bir dönemden geçildiğini belirten Yarkadaş, “Henüz bu yanlıştan dönmek için vaktimiz var. Bunun yollarını bulmak ve ulusal egemenliği korumak zorundayız” diye konuştu.

“ÖZLÜYORUZ…”

Yarkadaş, tüm çocukların bayramını kutlarken, “Atatürk’ü her geçen gün daha çok özlüyor, ona her geçen gün daha çok ihtiyaç duyuyoruz” dedi.?

Kaynak: Gerçek Gündem