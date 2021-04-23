LÖSEV Sağlık Kenti’nde 23 Nisan coşkusu

23 Nisan 2021 Cuma, 09:31

LÖSEV’e kayıtlı olup ücretsiz tedavi hizmetini LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’nde alan lösemili ve kanserli çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı LÖSEV Sağlık Kenti’nde coşkuyla kutladı.

Dans gösterileri, şarkılar ve oyunlarla geçen etkinlik ile minik kahramanlar en güzel hünerlerini onlarla el ele mücadele eden anneleri, öğretmenleri ve doktorlarına sergilerken, Türk bayrağını ve LÖSEV flamasını heyecan ve umutla havalandırdı.

Türkiye'nin Milli Mücadele tarihinde bir dönüm noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluşunun 101’inci, bugünün Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilişinin 92. yılı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı miniklerince coşkuyla kutlandı.

Ankara İncek yerleşkesinde bulunan LÖSEV Sağlık Kenti’nin içinde yer alan LÖSEV Doğal Parkı Amfi Alanı’nda bir araya gelen LÖSEV Kahramanları tedavileri sırasında yıl boyunca yaptıkları el sanatları çalışmalarını sergiledi, şiirler okudu, şarkılar söyledi, dans gösterileri yaptılar. Tedavileri devam eden sınırlı bir grup çocuğun katılımındaki etkinlikte çocuklar hünerlerini anneleri ile LÖSANTE Hastanesi’nde mücadelelerine tanık olan doktorları, öğretmenleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ne sergiledi.

Pandemi koşullarına ekstra özen gösterildiği açık alanda gerçekleşen etkinlikte konuşma yapan LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün EZER miniklere şöyle seslendi, “Hepinizi sevgiyle selamlıyor, sizleri tebrik ediyorum. Umarım kısa zamanda iyileşir, okullarınıza başlarsınız ve okulda bu etkinliklerinizi seyrederiz. Hem LÖSEV olarak hem de Atatürk’ün izinde giden çocuklar olarak hepinizi ileride öğretmenler, doktorlar hatta başbakanlar ve cumhurbaşkanları olarak görmek istiyorum. Sizleri sevgiyle kucaklıyorum.”

Sergilenen gösteriler sonrası Türk Bayrakları ve LÖSEV flamaları ile bir araya gelen çocuklar lösemiyle mücadele ettikleri bahçeden balonlar uçurdu ve “Yaşasın 23 Nisan” seslerini yükseltti.

SAĞLIKLA, EĞİTİMLE, UMUTLA

LÖSEV lösemiyle mücadelelerinde ellerinden tuttuğu çocuklara sağladığı ücretsiz tedavi hizmeti, ekstra hijyen önlemleri, sağlıklı beslenme ve yüksek moral sayesinde yüzde 92 iyileşme sağlayarak yüzde 100 tedavi başarısı amaçlayarak çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca sağlık problemlerinin yarattığı fiziksel ve psikolojik sebeplerden örgün eğitim kurumlarına devam edemeyen çocuklara Ankara İncek’te kurulmuş olan LSV Eğitim Kurumları’nda kolej seviyesinde ilk, orta ve lise düzeyinde eğitimler vermektedir.

Özgüvenleri gelişmiş, kendi ayakları üzerinde duran bireyler olarak onları geleceğe hazırlayan LÖSEV, Cumhuriyet değerlerine bağlı, çağdaş, araştırmacı, yenilikçi gençler yetiştirmeye devam etmektedir.