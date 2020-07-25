"Erdoğan ve Bahçeli ile soğuk latte keyfi"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya’da kıldıkları Cuma namazı sonrasın Fatih'te gençlerin sık sık gittiği ünlü bir kahveciye uğradı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya’da kıldıkları Cuma namazı sonrasın Fatih'te gençlerin sık sık gittiği ünlü bir kahveciye uğradı.
Mekana girenler karşılarında iki lideri görünce şaşırırken Erdoğan ve Bahçeli bir masaya oturarak çevredekileri selamladı.
O sırada dükkanda kahve içen bir genç kız ise Erdoğan ve Bahçeli’yle oturduğu yerden selfie çekti. O kareler sosyal medyanın gündemine oturdu. Fotoğrafı görenler "Erdoğan ve Bahçeli ile soğuk latte keyfi" esprsini yaptı.
İşte o fotoğraflar:
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