Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

10 Kasım 2020 Salı, 09:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'inci yıldönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Erdoğan'ın beraberinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bakanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve yüksek yargı üyeleri de Anıtkabir'deki törene katıldı.





Saat 09:05'te saygı duruşunda bulunulmasının ardından Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

''İstiklal harbimizin başkomutanı, cumhuriyetimizin banisi, ilk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. Bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan Gazi Mustafa Kemal ve kahraman silah arkadaşları milletimizce hayırla yad edilecektir. Ruhun şad olsun.''