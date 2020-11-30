Erdoğan ve Koca hakkında suç duyurusu

30 Kasım 2020 Pazartesi, 12:08

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak ve Avukat Fettah Ayhan Erkan'ın Çağlayan Adileyi'ne yaptıkları suç duyurusunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca ve 81 ilin valisinin '1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı hakaret ederek görevi kötüye kullanma' suçunu işledikleri iddia edildi.

“SALGIN KONTROLDEN ÇIKMIŞTIR”

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen dilekçede, “Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizde ilk vaka görüldüğü günden bugüne vaka sayısı, vaka sayılarındaki artışa oranla vefat sayısı da hızla artmaktadır.

Gelinen süreçte ise salgının artık kontrolden çıktığı, vaka ve vefat sayısının resmi açıklamalardan çok daha fazla olduğu namuslu bilim insanları ve sağlık çalışanlarımız tarafından dillendirilmekte, hatta bizzat tarafımızca görülmektedir” ifadelerine yer verildi.

“VAKA VE ÖLÜM SAYILARINDA GERÇEKLER SÖYLENMEMEKTEDİR”

Dilekçenin devamında, “Yapılan son açıklamalar, başta AKP Genel Başkanı olmak üzere, Sağlık Bakanı ve diğer yetkililerin gerek vaka sayılarında gerekse ölüm sayılarında gerçekleri söylemediklerinin, kamuoyuna doğru bilgi vermediklerinin de itirafıdır” denildi.

“ÖNLEMLERİ ALMADIKLARININ İTİRAFI…”

Dilekçede, Sağlık Bakanı Koca’nın 26 Kasım tarihinde yapmış olduğu konuşma hatırlatılarak, “Namuslu bilim insanlarımızın, sağlık çalışanlarımızın ve partimizin aylardır dillendirdiği üzere, yetkili ve sorumlu konumunda bulunanların hem vaka sayıları, hem ölüm sayıları noktasında doğruları söylemediklerinin, Covid-19 pandemisi ile ilgili bilimin emrettiği önlemleri almadıklarının da itirafı niteliğindedir” ifadelerine yer verildi.

“AKP KONGRELERİYLE VİRÜS YAYILMIŞTIR…”

Ulusal bayramlara ve baroların kongrelerine yasak getirildiği hatırlatılan dilekçede, şu değerlendirmeler yapıldı:

"23 Nisanlara, 19 Mayıslara, 30 Ağustoslara, 29 Ekimlere, 10 Kasımlara, baroların kongrelerine yasak koyan şüpheliler, AKP kongrelerine yasak getirmeyerek virüsün yayılmasına hizmet etmişlerdir. Ve tüm bunlar yetmezmiş gibi Kurban Bayramı öncesinde; 'Bu salgından kurtuluyoruz inşallah, iki bayramı birlikte yapacağız', diyerek insanlarımıza bu salgın bitiyor artık, tehlike geçmiş durumda diye düşündürterek, insanlarımızın salgını hafife almalarına neden olmuşlardır.

Şüpheliler, 1 Mayıs’tan itibaren de ekonomik alandaki eksik gedik kısıtlamaları da kaldırarak artık her şeyin normale döndüğü mesajı vermişler, halkımızın bu açıklama ve uygulamalardan etkilenerek virüsün etkisinin geçtiği algısını uyandırmışlar, dolayısıyla virüsün rüzgâr hızıyla yayılmasına neden olmuşlardır.”

Dilekçede Hıfzıssıhha Kanunu’nun 83, 76 maddeleri hatırlatarak, “İşte bu madde Devletin sosyal devlet olma özelliğinin bir sonucudur. Ancak AKP iktidarı, Cumhuriyetin olmazsa olmaz birçok temel ilkelerinde olduğu gibi sosyal devlet ilkesini de ortadan kaldırmış, halk yararına olan temel hükümler yok sayılmıştır ve 276 madde sağlıklı istatistik verilerin kamuoyu ile paylaşılması gereğini, gerekçeleriyle birlikte sorumlularını da açıklamıştır. Ancak yukarıda da sunduğumuz gibi bu maddelere de tüm şüphelilerin aykırı hareket ettiği aşikârdır” denildi.

“GÖREVİ İHMAL SUÇU…”

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fahrettin Koca ve 81 İl Valisinin Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesine göre görevi ihmal suçu işlediklerini ifade eden HKP avukatları dilekçede, “Bu maddeye aykırı hareket ederek binlerce insanımızın hastalanmasına, vefat etmesine, açlık ve yoklukla başbaşa kalmalarına sebep olan şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmasını talep etmek zorunlu olmuştur” ifadelerine yer verildi.

“İNSANLAR BİLEREK ÖLÜME GÖNDERİLMİŞLERDİR"

Suç duyurusunun ardından HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak, Çağlayan Adliyesi'nin önünde açıklama yaptı. Çolak şunları söyledi:

“Bugün ülkemizi ve dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını nedeniyle halkımızın ölümlerden ölüm beğendiği ortamlarda siyasi iktidarın, merkezi yönetimi elinde tutan AKP’giller’in gerekli önlemleri almayarak insanlarımızın ölümlerini artırması karşısında, görev suçu işlediklerinden dolayı Çağlayan Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunduk.

Esasen Halkın Kurtuluş Partisi olarak biz 14 Eylül tarihinde de benzer bir suç duyurusunda bulunmuştuk. Ancak ülkemizdeki Covid-19 süreci tamamen insan sağlığını hiçe sayan, bilimin öngördüğü önlemleri hiçe sayan uygulamalarla geçiştirilmek isteniyor. Zamanında bilim insanları çok ciddi uyarılar yaptılar bu konuda, kitlesel ölümlerin gündeme gelebileceği şeklinde. Ama Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AKP’gillerin tamamı bu salgını ciddiye almadan hatta kendileri işi inşallahla, maşallahla geçiştirdiler. Hiçbir bilimsel değeri olmayan ve gelecekte, geçmişte bugünleri yaşayacağımız öngörülmesine rağmen insanlarımız maalesef bilerek ve ihmal suretiyle ölüme gönderilmiş durumlar. Şu anda Bilim İnsanlarının öngördüğü şekliyle ülkemizde 200.000 civarında insanın Covid-19 salgını nedeniyle yaşamını kaybedeceği söyleniyor.

Oysa sadece maske, mesafe, temizlik diyerek bütün suçu halka yıkanlar gerçek anlamda bu salgına karşı tam bir kapanma sağlayıp, işçi sınıfının, emekçi halkın geçimini sağlayacak desteği; esnafımızın hatta sanayicilerimizin de geçici süredeki geçimini sağlayacağı desteği vermesi gereken hükümet, bunları yapmadan tam tersine bir avuç para babasına birtakım vergi indirimleri yaparak onların borçlarını silerek, onlara teşvikler vererek ama işçileri de bu salgın ortamında çalışmaya zorlayarak Covid-19’la mücadele ettiğini sanıyor...

Bu tamamen kandırmacadan ibarettir. Halka yapılan bir ihanettir.

Halkımıza yapılan tüm ihanetlerin hesabını sormaya, sorumluların yargı önünde ve gerçek anlamda bağımsız, tarafsız mahkemeler önünde hesap vermesi için mücadele etmeye devam ediyoruz.

Bugün de Çağlayan Adliyesi'nde Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve 81 il valisi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu suç duyurusunu takip edecek Cumhuriyetin Savcılarının olup olmadığını önümüzdeki günlerde göreceğiz.”

“BU BİLİNÇİ BİR KATLİAMDIR”

Çolak’ın ardından HKP avukatı Fettah Ayhan Erkan açıklama yaptı. Erkan, “Salgının yaz aylarına geçerkenki normale dönüş süresinde o zaman biz teşhisi koyduk. Bunlar sürü bağışıklığına gidiyorlar dedik. Sürü bağışıklığı demek bilerek, kasten insan katletmek demektir. Bunun sonunda yüz binlerce Türk insanı katledilmiş olacak. Bu bilinçli bir katliamdır” dedi.