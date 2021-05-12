Son dakika: Yeni parti Sinovac aşısı Türkiye'de

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 12:09

Sağlık Bakanlığı, "Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indi" açıklamasını yaptı.

Çin’den gelen aşılar havalimanında gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE GÖNDERİLECEK

Aşılar gerekli kontrollerin ardından Türkiye genelindeki hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak.

10O MİLYON DOZLUK ANLAŞMA

Bakanlık bugün gelen aşı miktarına ilişkin bilgi vermedi ancak Çinli firma ile toplam 100 milyon doz aşı için anlaşma yapıldığını belirtti.

