Erdoğan: "Yandık, bittik, battık" diyerek...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi 26 Yeni Fabrika ve Altyapıların Açılış Töreni’nde konuştu.
Erdoğan konuşmasında, "Türkiye, kendi ülkelerine yabancıların gözünden bakan özgüven yoksunlarına rağmen ekonomide, tarımda, ticarette başarı çıtasını daha yükseğe taşımaktadır." ifadelerini kullandı.
"Türkiye, siyaset, demokrasi, diplomasi yanında ekonomide de köklü bir dönüşüm geçiriyor." diyen Erdoğan, "Bu üretim tesisleri, salgının başından beri 'yandık, bittik, battık' diyerek millete karamsarlık pompalayan felaket tellallarına en güzel cevaptır." ifadelerini kullandı.
Son dönemde Türkiye'nin art arda yaşadığı yangın ve sel felaketlerine dikkat çeken Erdoğan, "Ekosistemi tahrip eden her adımın sonu felakettir. Bunun için vahşi büyüme yerine her alanda merhametli büyüme prensibini gözetmemiz gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.
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