Erdoğan, "Z kuşağı bilmez" dedi, sosyal medya ayağa kalktı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı'nı hedef alan açıklamasında kullandığı "Z kuşağı bilmez" ifadesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. "Z Kuşağı Bilmez" etiketiyle yapılan paylaşımlarda AKP döneminde yaşananlar aktarıldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "SSK'nın başında bulunduğu zaman hastanelerde hastalarımızın ne hale düştüğünü Z kuşağı bilmiyor..." şeklindeki sözlerinin ardından sosyal medya ayağa kalktı.
Birçok kişi, "Z Kuşağı Bilmez" etiketiyle AKP döneminde işlenen hak ihlalleri, satılan ülke değerleri, yatırımları ve birçok konuyu tekrar hatırlattı. Türkiye'de Twitter'da birinci sıraya yükselen etiket kapsamındaki tepkiler sürüyor.
O tepkilerin bazıları şöyle:
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