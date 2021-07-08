Erdoğan'a destek veren HÜDA-PAR'dan sert sözler

08 Temmuz 2021 Perşembe, 11:37

Hizbullah’a yakın HÜDA-PAR, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hüseyin Yılmaz, Rehber TV’de ekrana gelen “Rehber Gündem” programına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri destekle bilinen HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hüseyin Yılmaz, son yapılan ücret ve maaş zamlarını eleştirdi.

İSİM VERMEDEN ERDOĞAN'I İŞARET ETTİ

Öte yandan Yılmaz, Resmi Gazete'de Erdoğan imzasıyla yayımlanan kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin "tasarruf tedbirleri" genelgesine de tepki gösterdi.Yılmaz, "Tasarruf tedbirlerinden bazı kurumları muaf tutamazsınız. Hatta bu konuda külliyenin örnek olması, birçok masrafı kısması lazımdır" dedi.

Yılmaz açıklamasının devamında, isim vermeden Erdoğan'ı işaret etti ve "Tedbirleri uygulayacak olan kişiler zaten israfın içinde" ifadelerini kullandı.

Yılmaz şunları söyledi:

“İktidarın işçiyi, memuru, emekliyi enflasyona ezdirmeme vaadi ve taahhüdü vardı. Son yapılan ücret ve maaş zamlarına bakıldığında maalesef işçi, memur ve emeklinin enflasyona ezdirildiği görülmektedir. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceklerdi. O hedefi de tutturamadılar. Tüm kalem oynatmalara rağmen enflasyon beklentilerin üzerinde çıkıyor. Enflasyonu düşük göstermek için TÜİK enflasyonu hesaplarken bazen ihtiyaç olmayan bir kalem eşyayı listeye ekliyor. Arz talep meselesinden dolayı ihtiyaç olmayan bir şey enflasyonu düşük çıkarıyor. Elektriğe, doğalgaza, LPG’ye zam açıklamasının 1 Temmuz’da yapılması enflasyon rakamlarını düşük çıkarmak için yapılan uyanıklıktır. İşçiye, memura, emekliye Haziran’a kadar olan artışa göre zam vereceklerdi. Açlık sınırı, yoksulluk sınırı denen kriterler var. İşçi ve memur sendikalarının açıkladığı 4 kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı rakamları birbirine yakındır. Biri 9 bin TL derken, diğeri 7 bin TL diyor. Açlık sınırı 2 bin 800 TL’ye çıkıyor. Bugün emeklilerin çoğu 2 bin TL civarı maaş alıyor. Siz benzine, doğalgaza, LPG’ye zammı Haziran’da değil de 1 Temmuz’da açıklıyorsunuz. Haliyle bu enflasyon oranına yansımıyor. Petrol ürünlerine zam geldiğinde her şey bundan etkileniyor ve pahalanıyor. Bu zamlar Haziran yerine Temmuz’da açıklanarak işçi ve memur enflasyona ezdirildi. TÜİK açıklamasına göre enflasyon 1.9 çıkıyor. Ancak başka kuruluşlar 3 diyor. Dolayısıyla burada vatandaşa, işçiye, memura, emekliye ‘siz tasarruf edin, ekmeği az yiyin, porsiyonu azaltın, çay ve simitle idare edin’ deniyor. Kimse sermaye sahiplerine kemer sıkın demiyor.”