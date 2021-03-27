Erdoğan'a hakaret olarak nitelendirilen paylaşım için altı yıl sonra sanık oldu

27 Mart 2021 Cumartesi, 04:00

Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde E.S. isimli genç, sosyal medyada gördüğü ve üzerinden, “Biz kimiz?”, “Erdoğan ailesi”, “Ne istiyoruz”, “Paraları eritmek”, “Ne zaman istiyoruz?”, “Derhal” ifadelerinin yer alan karikatürü alıntılayarak “65 saattir gülüyorum hahahahha” yazıp paylaştığı için altı yıl sonra sanık oldu.



“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkan E.S. suçlamaları reddederek söz konusu paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığını belirtti.

ERDOĞAN’IN AVUKATI ÇEKİLDİ

Yargılama devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı davadan feragat ettiklerine dair dilekçeyi mahkemeye sundu. Şikâyete tabi bir suç olmadığı için yargılama devam etti ve mahkeme E.S’nin beraatına hükmetti.

Mahkeme kararında sanığın suça ilişkin paylaşımlarının yapılan bilgisayar incelemesinde bulunamadığını, sanığın mahkûmiyetine yeterli, inandırıcı ve kesin bulunmadığını belirtti.