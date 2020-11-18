'Erdoğan'a itaat edeceksiniz' diyen yazar Albayrak'la ilgili ilginç ayrıntı
Gazeteci Barış Yarkadaş'a "Türkiye'yi biz yönetiyoruz, Tayyip Erdoğan'a ram olacaksınız, itaat edeceksiniz" diyen yazar Mustafa Albayrak'ın 2014 yılında Pensilvanya'yı ziyaret ettiği ortaya çıktı.
TV 100'de ekrana gelen 'Ahu Özyurt ile 10'dan 12'ye isimli programda gazeteci Barış Yarkadaş'a "Türkiye'yi biz yönetiyoruz, Tayyip Erdoğan'a ram olacaksınız, itaat edeceksiniz" diyen Mustafa Albayrak'la ilgili ilginç bir ayrıntı dikkat çekti.
Albayrak'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de yaşadığı ABD'nin Pensilvanya'yı ziyaret ettiği ortaya çıktı.
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Albayrak'ın facabook hesabından yaptığı paylaşım 17-25 Aralık sürecinden hemen sonra...
Paylaşımda Albayrak'ın 15 Nisan 2014'te "Pensilvanya" tabelasının önünde çektirdiği fotoğraf görülüyor.
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