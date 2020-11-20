Erdoğan'a rakip olabilecek en yakın isim
Gazeteci Gürkan Hacır, TV 100'de Ahu Özyurt'un sunduğu Sağlı-Sollu programında Aksoy Araştırma Şirketi'nin son anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre Erdoğan'ın karşısında en güçlü isim Mansur Yavaş olarak gösterildi. Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener takip ediyor.
Gazeteci Gürkan Hacır, TV 100'de Ahu Özyurt'un sunduğu Sağlı - Sollu programında Aksoy Araştırma Şirketi'nin partilerin oylarının durumuna ilişkin yaptığı son anketi açıkladı.
"Önümüzdeki Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve sadece sayacağım isimler aday olsa hangisine oy verirsiniz?" sorusuna yanıt veren katılımcılar Erdoğan'ın karşısında en güçlü rakip olarak yüzde 49.0 oy oranı ile Mansur Yavaş'ı gördüklerini açıkladı.
Aksoy Araştırma'nın anketine göre, Erdoğan'ın karşısındaki adayların oy oranı şöyle:
Mansur Yavaş: Yüzde 49.0
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 44.0
Meral Akşener: Yüzde 35.9
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 31.3
Muharrem İnce: 29.2
Ali Babacan: 25.2
Abdullah Gül: 18.7
Selahattin Demirtaş: 17.8
Ahmet Davutoğlu: 15.9
İŞTE O ANKET:
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