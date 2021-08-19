Erdoğan'a sert tepki: AKP tabanı aptal değil

Erdoğan, Kanal 7, Ülke TV, 24 TV, TVNET ve TV 360 ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken, "Türkiye toplu iğne üretemeyen bir ülkeydi. Toplu iğne üretemezken bugünkü hale geldik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu yöndeki sözlerine İYİ Partili Çıray'dan tepki geldi. "AKP seçmeninin aptal olmadığını" söyleyen Aytun Çıray, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Kendi tabanına doğru söylemiyor... Onlar o ne derse inanıyor, diyorlar. Çok ayıp! Kabul etmiyorum. AKP tabanı aptal değil."