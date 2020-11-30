Erdoğan'a 'veto' çağrısı

30 Kasım 2020 Pazartesi, 16:21

Enerji ve maden şirketlerinin, köylerde arazilere el koymasını kolaylaştıran ve havayı, suyu, toprağı, ormanları, gıdayı, yaban hayatını, tarımı ve insan hayatını tehdit eden düzenlemeler içeren yeni maden yasası teklifi Meclis'te kabul edildi.

Tepki çeken teklif Cumhurbaşkanlığı makamına sunulurken, Ekoloji Birliği'nden "veto" çağrısı geldi. Ekoloji Birliği'nin Cumhurbaşkanlığına hitaben yazdığı açık mektubunda, teklifin bilim İnsanları, meslek odaları ve ekolojistlerin, komisyon çalışmalarında görüşlerini bildirmelerine imkan tanınmadan ve yapılan basın açıklamaları, imza kampanyaları gözardı edilerek kabul edildiği belirtildi.

Mektupta, teklifin özet gerekçesinde açıkça “Doğal gaz ve elektrik sektöründe faaliyet gösteren yatırımcıların faaliyet alanlarındaki ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler…” denmek suretiyle, amaçlananın "kamu yararı" değil "sermayenin yararı" olduğunun itiraf edildiğinin altı çizildi.

Dünyanın ve insanlığın ne daha fazla madene, ne de daha fazla enerji santraline ihtiyacının bulunduğu belirtilen mektupta Cumhurbaşkanlığına hitaben şöyle denildi:

"*İnsanlıkla birlikte tüm canlı yaşamını büyük bir yıkıma ve kırıma doğru sürükleyen faaliyetlerin daha da önünü açarak bir parçası olacak söz konusu kanun değişikliğinin Cumhurbaşkanlığınca veto edilmesini,

*En temel talebimiz ve ihtiyacımız olan sağlıklı ve süregiden bir yaşamı yaratmanın tek yolunun ekolojik bütünlüğü ve dengeyi korumak olduğu bilincinin, yasa koyucular ve uygulayıcılar tarafından temel ilke edinilerek yasal düzleme taşınmasını,

*Pandemi koşulları ve yasaklamalarla hayatın durma noktasına geldiği anlarda bile devam eden, maden ve enerji santrali projeleri ile ÇED süreçlerinin durdurulmasını,

*Doğamızı ve yaşamı tehdit eden tüm faaliyetlerin acilen durdurulmasını talep ediyoruz…"



