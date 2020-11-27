'Muğla’nın yüzde 59’u maden sahası ilan edildi' iddiası

27 Kasım 2020 Cuma, 09:49

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde söz alarak Muğla’daki maden sahalarını gündeme getirdi.

TEMA Vakfı tarafından hazırlanan ve Muğla’nın yüzde 59’unu maden arama sahası olarak işaretleyen haritayı Bakan Dönmez’e gösteren Erbay, şunları söyledi

"YATIRIMLARA DEĞİL TALANA KARŞIYIZ"

"Bizler Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan bu Cumhuriyetin ilelebet yaşaması için mücadele eden bir Partinin mensuplarıyız. Burada vatandaşların sorunlarını ve taleplerini gündeme getirmemiz sanki ülkenin gelişmesine, enerji kaynaklarının kullanılmasına karşıymışız gibi değerlendiriliyor. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil, bunu reddediyoruz. Bizlerin burada anlatmak istediği şey kaynakların doğru kullanılıp kullanılmadığıyla ilgilidir. Biz yatırımların çevreyi gözetir bir şekilde yapılmasını ve enerji kaynaklarının doğru kullanılmasını istiyoruz. Bizim karşı olduğumuz durum, kısa vadede birilerinin zengin edilmesi pahasına Muğla’nın dağlarının, koylarının, ormanlarının, su kaynaklarını ve tarım arazilerinin yok edilmesidir. Bu alanlar doğa harikası yerlerdir, sit bölgeleridir, göz bebeğimiz gibi baktığımız, koruduğumuz yerlerdir. Hâlbuki buralar kendi doğal akışına bırakılsa yüzyıllar boyunca atalarımızdan, dedelerimizden bize kalan miras, gelecek kuşaklara da aktarılacaktır.

"HALKI YOK SAYMAYIN"

Her ne kadar turizm kenti olarak bilinse de Muğla’da çam balı, fıstık çamı, portakal, mandalina, limon, domates, badem ve zeytinyağı gibi birçok tarımsal ürün de yetiştirilmektedir. Ayrıca Muğla ülkemizdeki en önemli alabalık merkezidir. Turizm anlamında da ülkemize gerçekten büyük katma değer sağlıyoruz. TEMA Vakfı tarafından hazırlanan bir harita Muğla’nın yüzde 59’unun maden arama sahası ilan edildiğini gösteriyor. Bunun da doğru olup olmadığını sormak istiyorum. Zaten Muğla’nın dağlarının son durumu ortada. Yatağan’ın, Milas’ın bütün dağları delik deşik edilmiş durumda. Buna rağmen ısrarla Muğla’da maden aramasına izin verildiğini görüyoruz. Bunlardan vazgeçilmesini istiyoruz. Bizler hem tarımımızla hem de turizmimizle madenin getirisinden çok daha fazlasını çok daha uzun yıllar elde edebiliriz. O yüzden bölge halkını yok saymadan, konunun uzmanlarından görüş alınarak, ortak akılla planlanma yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Muğlamızın yaşam kaynağı, nefes kaynağı olan bu dağların koruma bölgesi ilan edilmesi doğamızı korumanın tek yoludur.