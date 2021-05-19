Erdoğan'dan "19:19" çağrısı

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 15:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, "Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı"nda konuştu.

Erdoğan konuşmasının başında, "Türkiye halen içinden geçmekte olduğu kritik süreci başarıyla tamamladığında inşallah 21. yüzyılın lider ülkesi olarak küresel sistemde hak ettiği yeri alacaktır" ifadelerini kullandı. Yurttaşlara çağrıda bulunan Erdoğan, "Bu akşam saat 19:19'da vatandaşlarımızla birlikte balkonlarımıza, kapı önlerine çıkıp yürekten gelen bir sesle İstiklal Marşımızı okuyacağız" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına tepki gösteren Erdoğan, "Mazlumlar için bedel ödemek gerekiyorsa çekinmeyiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Sınırlarımızı terör koridoruyla kuşatma, ekonomimizi sinsi tuzaklarla çökertme, kirli yöntemlerle milli iradenin arkasından dolaşma hesabı yapanlar bulunuyor. Dün nasıl silahını bize doğrultan düşmanlarla birlikte içimizdeki gaflet ve delalet eğilimine rağmen mücadelemizi başarıyla ulaştırmışsak, bugün de aynı kararlılığa sahibiz. 19 Mayıs'ı, işte bu güçlü duruşun sembolü olarak görüyoruz.

Salgın şartları sebebiyle diğer pek çok önemli günümüz gibi 19 Mayıs'ı da arzu ettiğimiz coşkuyla geçirememenin üzüntüsü içindeyiz. Buna rağmen mevcut şartlar çerçevesinde 19 Mayıs heyecanını yaşamak için her türlü gayreti göstermekten geri durmayacağız. Bu akşam saat 19:19'da vatandaşlarımızla birlikte balkonlarımıza, kapı önlerine çıkıp yürekten gelen bir sesle İstiklal Marşımızı okuyacağız.

Son 19 yıldır sağladığımız istikrar ve güven iklimi sayesinde ülkemiz her alanda kendi gerçek potansiyelini hayata geçirme imkanına kavuşmuştur.

Yüzlerce masum insan teknolojinin son ürünü ağır silahlarla öldürülüyor. dünyaya hukuk, özgürlük vaazı veren kurumlar ve devletler ise bu zulmü sessizce seyrediyor. Öbür taraftan bize 'Erdoğan bu şekilde konuşmamalı' diyorlar. Ne yapmalı? Alkış mı tutmalı? Biz zulmü gördüğümüz yerde en yüksek eda ile haykıracağız. Biz kanayan bir yara gördük mü ciğerimiz yanar. Birileri şöyle demiş, böyle demiş bizi ilgilendirmiyor. Güçlü her zaman haklı diye bir şey yok. Haklının güçlü olduğuna inandığımız bir dünyayı kurmak için Türkiye’ye var."