Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilişkin açıklama

23 Aralık 2020 Çarşamba, 12:57

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı grup toplantısında gündemi değerlendirdi.





KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt veren Erdoğan, "Ne diyor; 'Uyuşturucu kaçakçılarına, organ mafyasına vergi'. Bu ne demek biliyor musunuz; 'Uyuşturucu satıcılığı yapabilirisiniz, organ mafyası olarak örgütler kurabilirsiniz'. Ya sen ne yapıyorsun, farkında mısın? Bu ne sapkınlıktır. İstikametini tamamen şaşırmış" ifadelerini kullandı.

"ABD İLE YENİ BİR SAYFA"

Erdoğan, ABD ile ilişkilere yönelik, "Yeni yılda ABD ile ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmayı istiyoruz. ABD'nin yeni başkanı Biden'ın Türkiye-ABD ilişkilerine gereken ilgiyi göstereceğine inanıyorum. Bize bir adım gelene biz koşarak gittik. Bugün de aynı iyimserliği muhafaza ediyoruz" şeklinde konuştu.

BURS VE KREDİLER

Burs ve kredilere yönelik açıklama yapan Erdoğan, "Üniversite öğrencilerine müjde vermek istiyoruz. Burs miktarını belirledik. Lisans öğrencilerine 650 lira, yüksek lisansta 1300 liraya, doktorada ise 1950 liraya çıkarıyoruz" dedi.

DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, "Derhal serbest bırakılmalıdır" yönündeki kararına tepki gösterdi. Erdoğan, "AİHM'in Demirtaş kararına da değinmek istiyorum. Bizim mahkemelerimizin yerine geçecek karar veremez. Mahkemelerimizce bu karar değerlendirirlier. AİHM kararı iç hukuk yolları tükenmeden almıştır. Tamamıyla bu adımlar siyasidir. Bunun da gereğini ve gerekçesini biliyoruz. Bu karar çifte standarttır, iki yüzlülüktür. Kobani'nin katili budur, Diyarbakır'da 53 gencimizin katili budur. AİHM sen anlamasan da biz anlatmaya devam edeceğiz. Aynı mahkemenin FETÖ davaları için takınacağı tavır da belli olmaya başladı" dedi.



