Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Kıyamete kadar eksik olmayacak

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 14:58

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın müze satatüsünün değiştirilerek yeniden ibadete açılmasının yıl dönümünü dolayısıyla yayımladığı mesada, "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun" dedi.

VİDEOLU MESAJ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazının görüntülerinin de yer aldığı videolu paylaşımda bulundu.

Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan #AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun…



İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak… pic.twitter.com/7wUivL4Rft — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 24, 2021

"KIYAMETE KADAR EKSİK OLMAYACAK"

Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya'nın Dirilişi bir kez daha hayırlı olsun" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti: Bizlere bu günleri gösteren Rabb'imize hamdolsun… İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak.