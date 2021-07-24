Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Kıyamete kadar eksik olmayacak
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ayasafoya'nın ibadete açılmasının birinci yılında yayımladığı mesajda, "İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak" ifadelerine yer verdi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın müze satatüsünün değiştirilerek yeniden ibadete açılmasının yıl dönümünü dolayısıyla yayımladığı mesada, "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun" dedi.
VİDEOLU MESAJ
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazının görüntülerinin de yer aldığı videolu paylaşımda bulundu.
Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan #AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun…— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 24, 2021
İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak… pic.twitter.com/7wUivL4Rft
"KIYAMETE KADAR EKSİK OLMAYACAK"
Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya'nın Dirilişi bir kez daha hayırlı olsun" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti: Bizlere bu günleri gösteren Rabb'imize hamdolsun… İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak.
Video Haberler
- Tesla otopilot sisteminde akılalmaz hata
- Tuzla’da çelik kasa hırsızları kamerada
- Çin'de mısır hasadında drone dönemi
- Motosiklet üzerine yatarak tehlikeli yolculuk
- Tuzla’da kozmetik fabrikasında yangın çıktı
- Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı
- Boşandıktan sonra halay çekip kutlama yaptı
- Hırsızın iş kazası güldürdü
- Yardım istediği polisin tabancasını alıp kaçmaya çalıştı
- 3 kişilik panelvandan 19 kişi çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Büyüküstün hakkında yeni gelişme
- Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı
- Selin vurduğu Rize'de çay dağıtan Erdoğan'a tepki
- Tatlıses'e suikast girişimi! Sır mektup ortaya çıktı
- Habertürk'ten Fahrettin Altun'a sert yanıt!
- Erdoğan'ın hastalığı ne?
- Erdoğan’ın helikopteri zorunlu iniş yaptı
- Delta varyantının sırrı çözüldü!
- Ünlü sanatçı evinde ölü bulundu
- Türkiye'deki iPhone kullanıcılarına acil durum bildirimi