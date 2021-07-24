Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Kıyamete kadar eksik olmayacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ayasafoya'nın ibadete açılmasının birinci yılında yayımladığı mesajda, "İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak" ifadelerine yer verdi.

AA
24 Temmuz 2021 Cumartesi, 14:58
Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Kıyamete kadar eksik olmayacak
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın müze satatüsünün değiştirilerek yeniden ibadete açılmasının yıl dönümünü dolayısıyla yayımladığı mesada, "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun" dedi.

VİDEOLU MESAJ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazının görüntülerinin de yer aldığı videolu paylaşımda bulundu.

"KIYAMETE KADAR EKSİK OLMAYACAK"

Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya'nın Dirilişi bir kez daha hayırlı olsun" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti: Bizlere bu günleri gösteren Rabb'imize hamdolsun… İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak.


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