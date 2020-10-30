Erdoğan'dan depreme ilişkin ilk açıklama

30 Ekim 2020 Cuma, 15:42

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ege Deniz merkezli büyük depremin ardından Twitter adresi üzerinden bir açıklama yaptı.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"İzmir’de meydana gelen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik."