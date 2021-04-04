CHP’li Aykut Erdoğdu: “Kuvvet komutanlıkları Erdoğan’a biatlarını bildirmek için sıraya girdi”

04 Nisan 2021 Pazar, 12:53

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Sözleşmesi ile ilgili sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve "tekkedeki amiral" haberlerinin basına yansımasına ilişkin, 103 amiralin imzasıyla yayımlanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi konulu bildiri Türkiye'nin gündemine oturdu. İktidar çevreleri bildiriyi eleştirirken, muhalefet ise iktidarın “darbe patırtısı” sözlerine tepki gösteriyor.

Son olarak bildiriyi yayımlayan 103 emekli amiral hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından res’en soruşturma başlatıldı.

“BİLDİRİNİN DARBE İMASI OLARAK ALGILANMASI, ‘GOEBBELS’ TAKTİĞİ”

Bildiriyi ve konuya ilişkin iktidardan gelen “darbe” nitelendirmelerini Cumhuriyet’e değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, “Hayatlarını bu ülkenin savunmasına adamış ve bu uğurda silah arkadaşlarını şehit vermiş emekli subayların Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin düşürüldüğü durumdan endişe duymalarını ve bu endişe ve kederlerini paylaşmalarını anlıyorum. Bildiriyi hazırlayan emekli subaylar üniforma ve silahlarından ayrılmış sivil yurttaşlardır. Paylaştıkları kaygılarını, sivil darbecilerin “darbe” iması olarak algılaması, yürütülen ‘Goebbels’ taktiklerinin bir parçasıdır” dedi.

“KUVVET KOMUTANLARI, ERDOĞAN’A BİATLARINI BİLDİRMEK İÇİN SIRAYA GİRDİ”

Bildiri sonrası komutanlıklardan peş peşe gelen açıklamalara değinen Erdoğdu, “TSK’nın tarikatların eline düşmesinin sonucu yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi hala hafızamızdayken sarıklı cübbeli yeni tarikatların TSK’nın komuta kademesinde çöreklenmesine göz yuman kuvvet komutanlarının hali hazırda bir partinin Genel Başkanı olan Erdoğan’a biatlarını bildirmek için sıraya girmeleri hüzün verici” diye konuştu.

“TSK ANAYASA VE DEMOKRASİYE BAĞLI OLMALIDIR”

“TSK’nın bağlı olması gereken Anayasa ve demokrasidir” diyen Erdoğdu, “Erdoğan Cumhurbaşkanlığı şapkasıyla TSK’nın baş komutanıdır ve yetkileri mevcut anayasa ve yasalarla sınırlıdır. Anayasa’nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddelerini yok saymak gibi bir hakkı ve yetkisi yoktur” ifadelerini kullandı.