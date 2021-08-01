Erdoğan'dan Etiyopya Başbakanına: Her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz

01 Ağustos 2021 Pazar, 22:49

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Etiyopya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Etiyopya’nın huzur ve istikrarına büyük önem atfettiklerini belirterek, Türkiye’nin Etiyopya’ya her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini dile getirdi.

Görüşme ile ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Etiyopya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı."