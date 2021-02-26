Erdoğan'dan ikinci Saadet hamlesi: Asiltürk Saray'a geliyor

26 Şubat 2021 Cuma, 14:39

Saadet Partisi kökenli Osman Nuri Kabaktepe'yi partisinin İstanbul İl Teşkılatı'nın başına getiren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milli Görüş' çevresine yönelik hamleleri sürüyor.

Bu çevreye yakınlığıyla bilinen Gazeteci Fehmi Çalmuk'un kendi internet sitesi Politik Adam'da kaleme aldığı yazıya göre Erdoğan bu hafta sonu Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk'le görüşecek.

Saray'da yapılacak ve 'iade-i ziyaret' anlamı taşıyacak bu görüşmenin randevu takviminin AKP İstanbul Kongresi'nden sonra kararlaştırıldığı belirtiliyor.

Çalmuk "Peki Erdoğan Asiltürk ne görüşecek?" sorusunu da şöyle yanıtlıyor:

"Cumhur ittifakına katılma konusunda fikir açıklamanın erken olduğu Saadet Partisi çevrelerinde konuşulurken mevcut hükümette işbirliği içinde çeşitli çalışmalara da start verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı hukuk/ insan hakları reformuna ilişkin önerileri gündeme gelmesi beklenirken bazı atamalar konusunda da belirlenen isimler üzerinden teklifler iletilecek.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan başlayarak bazı atama talepleri de gündeme gelecek."

Erdoğan'ın daha önce Oğuzhan Asiltürk'e yaptığı ziyaretin, Millet İttifakı ile hareket eden Saadet Partisi'ni bölme amacı taşıdığı iddia edilmişti.