Saadet Partisi’ne yeni çengel

23 Şubat 2021 Salı

AKP İstanbul İl Başkanlığı’na Osman Nuri Kabaktepe’nin atanması, kulislerde Saadet Partisi’ne (SP) yeni bir “çengel atıldı” olarak algılandı. AKP’de de büyük bir sürprizle karşılanan Kabaktepe’nin atanmasına ilişkin AKP’li kaynaklar, “Bayram Şenocak’ın görevden alınmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Onun yerine ise son ana kadar Metin Külünk ve Fazlı Kılıç ismi öne çıkıyordu. Ancak Cumhurbaşkanımızın, Oğuzhan Asiltürk ile yaptığı görüşmenin ardından Milli Görüş çizgisine yakın, Refah ve Fazilet partilerinde çeşitli görevlerin yanı sıra Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanlığı ve GİK üyeliği de yapan Kabaktepe’yi getirmesi bizim açımızdan da sürpriz oldu. Cumhurbaşkanımız Saadet Partisi’ni Millet İttifakı’ndan kurtarmaya kararlı” dedi. Kabaktepe’nin AKP İl Başkanı olarak atanmasına ilişkin ise SP kulislerinde “AKP’nin bu hamlesi bizi de Cumhur İttfakının içine katma çabası. AKP, Kabaktepe’yi atayarak hem milli görüş tabanına hem de kendi tabanına mesaj veriyor” şeklinde yorumlandı.

SEÇİM GÜVENLİĞİNİ YOK ETME HAZIRLIĞI

AKP’nin “yeni anayasa” tartışmaları ile birlikte gündeme getirdiği Seçim Kanunu’nda yapılması planlanan değişikliklerle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Muhalefet kulislerinde, iktidarın il ve ilçe seçim kurulları başkanlıklarını kendi güdümüne almak için hazırlık içerisinde olduğu konuşuluyor. Mevcut mevzuat ile bir il ya da ilçedeki en kıdemli hâkim, il ve ilçe seçim kuruluna başkanlık ediyor. AKP, bu uygulamayı kaldırarak il ve ilçe seçim kurulu başkanlarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından atanması yönünde değişiklik yapmak istiyor. Muhalefet bu konuda, “Seçim güvenliği açısından kabul edilemez bir uygulama. Kamuoyu araştırmalarında iktidarı kaybettiğini gören Cumhur İttifakı, Saray düzenini sürdürebilmek için her yolu deneme çabasında. Bağımsız yargıyı yok eden zihniyet şimdi de seçim güvenliğini yerle bir etmek istiyor. Bunun çok net şekilde karşısında duracağız” değerlendirmesi yapıyor.

[email protected]