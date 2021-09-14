Erdoğan'dan işçilere: Tercihimizi hep çalışanların emeklerinden yana kullandık

14 Eylül 2021 Salı, 13:40

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen "İşçilerle Buluşma" programında konuştu.

"Farklı sektörlerde alın teriyle ekmeklerini kazanan kardeşlerimle bugün bu gazi mekanda, milletin evinde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum" diyerek söze başlayan Erdoğan, buluşma için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le birlikte Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a da teşekkür etti.

Konuşmasında "çalışmak kadar emeğinin karşılığını almanın ne kadar önemli olduğunun da gayet farkındayız olduklarını" belirtip "Bu hakların temini için gerektiğinde imkanları zorlama pahasına tercihimizi hep çalışanlarının emeklerinden yana kullandık." iddiasında bulunan Erdoğan, "Allah'ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye silueti ufukta gözükmüştür." dedi.

Erdoğan'ın sözlerinden satırbaşları şöyle:

"TERCİHİMİZİ HEP ÇALIŞANLARIN EMEKLERİNDEN YANA KULLANDIK"

"Gönüllerinizden kopup gelen şu sevgi için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Hayatına İETT'de işçi olarak başlamış, siyasetin her kademesinde bulunmuş bir kardeşinizim. Emeğiyle alın teriyle çalışmanın hem yorgunluğunu hem de bu şekilde helal rızık götürmenin verdiği manevi hazzı çok iyi biliyoruz. Çalışmak kadar emeğinin karşılığını almanın ne kadar önemli olduğunun da gayet farkındayız. Bu hakların temini için gerektiğinde imkanları zorlama pahasına tercihimizi hep çalışanlarının emeklerinden yana kullandık.

"ASGARİ ÜCRETİ 16 KAT ARTIRDIK"

Asgari ücreti 16 kata yakın artırmamız milli gelire oranla bakıldığında en somut örnek olarak karşımızdadır. Tüm toplu sözleşme görüşmelerinde hep çalışanlarımızın gelir ve refahını yükseltecek formüller üzerinde durduk. Kamu ve özel sektörü benzer yönde hareket etmeye yönelttik.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE SİLÜETİ UFUKTA GÖZÜKTÜ"

Salgın ve saldırılar nedeniyle yavaşlasak da süratli bir toparlanma ile salgın öncesinin bile üzerine çıktık. Göstergeler ekonomideki pozitif yükselişin artarak süreceğine işaret ediyor. Allah'ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye silueti ufukta gözükmüştür. Çalışanlarımızın refahı ve ekonomide Türkiye'yi en üst seviyeye çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız

Ülkemizin siyasetten ekonomiye savunmadan altyapıya her alanda katettiği mesafeti görenlerin panikleri doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Milletin evindeki buluşmamıza iştirakiniz için her birinize teşekkür ediyor sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla."



