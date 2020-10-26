Erdoğan'dan İYİ Parti'ye kutlama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti’nin kuruluşunun 3. yılında düzenlen etkinliğe kutlama mesajı gönderdi.
İYİ Parti'nin kuruluşunun 3. yıl dönümü dolayısıyla İzmir Gündoğdu Meydanı'nda program düzenlendi.İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun gösteri sunduğu etkinlikte, denizde vapurlardan meşaleler yakıldı.
Öte yandan İYİ Parti’nin kuruluşunun 3. yılında düzenlenen etkinliğe AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kutlama mesajı gönderdi. Akşener’e teşekkür eden Erdoğan, “Bugün 3. Yaşını kutlayan İYİ Parti’nin de “önce millet-önce memleket” inancıyla bu sürece gereken katkıyı sunacağını inanıyorum” dedi.
Erdoğan, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Sayın Meral Akşener… Nazik davranışınız için teşekkür ediyor, İYİ Parti’nin 3. Yaşını gönülden tebrik ediyorum. İzmir’imizin ve ülkemizin farklı köşelerinden kutlama programınıza iştirak eden vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Siyasi yelpazenin farklı kanatlarında ülkemize ve milletimize hizmet eden partiler Türk demokrasisinin zenginliğini ve gücünü gösteren en önemli kurumsal yapılardır. Türkiye çok partili hayata geçtiği 1950’den bu yana yaşadığı çeşitli yol kazalarına rağmen muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkma iradesinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Bilhassa son 18 yılda hayata geçirilen reformlar ülkemize demokrasinin kurum ve kurullarıyla yerleşmesine büyük katkı sağlamıştır.Vatandaşlarımıza birinci sınıf demokrasi kazandırma mücadelemiz TBMM’de temsil edilen siyasi partilerimiz destekleriyle devam etmektedir. Bugün 3. Yaşını kutlayan İYİ Parti’nin de “önce millet-önce memleket” inancıyla bu sürece gereken katkıyı sunacağını inanıyorum."
İşte Erdoğan'ın mesajının kutlama alanında okunduğu anlar:
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