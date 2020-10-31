Erdoğan'dan İzmir depremi açıklaması
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan, ''Rezerv alanlarla birlikte hemen enkazların kaldırılmasını ardından inşaat çalışmalarına başlayacağız, süratle en kısa zamanda bu enkazda evleri yıkılan vatandaşlarımız için en kısa sürede bu evler yapılıp vatandaşlarımızın da buralara taşınmasını inşallah sağlamış olacağız'' ifadelerini kullandı.
Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere geldiği İzmir'de AFAD Koordanisyon Merkezine geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a burada yetkililer tarafından brifing verildi. Toplantıda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile deprem bölgesinde bulunan bakanlar da yer aldı.
'37 VEFATIMIZ VAR'
Erdoğan, ''Şu an itibarıyla 37 vefatımız var. 885 yaralımız var. Bunlardan 667'si taburcu olmuş vaziyette. 218 vatandaşımızın şu anda tedavisi devam ediyor. 8 yoğun bakım var. Bunların içinde 3 tane ağır hastamız var. Şu ana kadar enkazdan kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı 103'' ifadelerini kullandı.
'KİRA BEDELLERİNİ ÖDEYECEĞİZ'
Erdoğan, ''Rezerv alanlarla birlikte hemen enkazların kaldırılmasını ardından inşaat çalışmalarına başlayacağız, süratle en kısa zamanda bu enkazda evleri yıkılan vatandaşlarımız için en kısa sürede bu evler yapılıp vatandaşlarımızın da buralara taşınmasını inşallah sağlamış olacağız. Bu süre içerisinde ola ki vatandaşlarımızın içerisinden değişik yerlerden kiralık ev bulanlara biz bizzat kira bedellerini ödemek kaydıyla oralara yerleşmelerini sağlayacağız. Eşyaları zarar görmüş olan vatandaşlarımızın en ev eşya temini ve bedellerini Çevre Şehircilik, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız ödemek suretiyle en ufak sıkıntı yaşatmayacağız'' dedi.
OKULLARIN DURUMU
Hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanım açıklama yaptı, okulları bu hafta kapalı tutuyoruz diyen Erdoğan, ''Bir hafta sonra durum ne olur derseniz, bunu yine Milli Eğitim Bakanlığımız değerlendirme yapmak suretiyle uzatmak istenirse uzatılabilir, yok eğitime devam edelim denirse devam ederiz'' şeklinde konuştu.
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