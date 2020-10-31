AFAD İzmir depreminin ardından son durumu paylaştı: 39 can kaybı, 896 yaralı

AFAD, İzmir'deki deprem sonrası yaşamını yitirenlerin sayısının 39'a yükseldiğini, 896 yurttaşın yaralandığını, 9 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2020 Cumartesi, 20:31
AFAD İzmir depreminin ardından son durumu paylaştı: 39 can kaybı, 896 yaralı
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İzmir'in Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem, Seferihisar’ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir’de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 1'i boğulma sonucu, 39 kişinin yaşamını yitirdiğini, 896 kişinin yaralandığı ve İzmir'de halen 9 binada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

658 ARTÇI

AFAD, deprem sonrasında büyüklüğü 4’ün üzerinde 40 artçı olmak üzere, toplam 658 artçı sarsıntı yaşandı.


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