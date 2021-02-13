Erdoğan'dan Kadir Topbaş mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşamını yitiren Kadir Topbaş hakkında açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaşamını yitiren eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş hakkında Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.
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