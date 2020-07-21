Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Talipler artmaya başladı

21 Temmuz 2020 Salı, 15:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi'nin 2 yıllık değerlendirme toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yönetim yapımızda köklü değişikliklere gittik. Tabii bu yönetim sistemi, gerek ve ihtiyaç duyulduğunda her türlü değişikliğin süratle yapılabilmesine imkân sağlayan dinamik bir sistemdir.Hayatımızın hiçbir döneminde olmadığı gibi şimdi de, “Biz yaptık öyleyse en doğrusu budur” gibi bir inatlaşmaya girmiyoruz. Daha iyisini, daha efdalini, daha güzelini bulduğumuzda her türlü değişime gönlümüz de, siyasetimiz de açıktır.

İhtiyaç hasıl olduğunda yeni isimlere görev vermekten asla çekinmedik. Bundan sonra da reform icraat ve değişim temelli bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Yeni sistemde bakanlık sayısını 16'ya indirdik. Bazı bakanlıklarımızı muhafaza edip bazılarını birleştirdik. Kabinemizi kurduktan sonra ilk ve ikinci 100 günlük eylem planlarımızı paylaştık. Bu görevimizde 2. yılımızı tamamladık. En ufak bir aksama şu ana kadar yaşanmamıştır. Yeni yönetim mimarimizin tepesinde cumhurbaşkanı, bakanlıklar, başkanlıklar, kurumlar, ofisler bulunuyor. Cumhurbaşkanı olarak milletin doğrudan yetki verdiği yürütmenin sorumlusuyuz. Son iki yılda Cumhurbaşkanı olarak kendi imzamızla çıkardığımız 64 kararname ve 2 bin 755 karar ile milletimize kesintisiz hizmet sunduk

TERÖRLE MÜCADELE

Ülkemizi her türlü tehdide karşı korumak devlet olmamızın en başta gelen şartıdır. Son iki yılda terör örgütü PKK'ya yönelik 224 bini kırsalda, 10 binden fazlası şehirlerde 234 binin üzerinde operasyon gerçekleştirdik. Terör operasyonlarında toplam 2 bin 354 teröristi etkisiz hale getirdik, böylece yurt içi terörist mevcudu 400'lü rakamlara geriledi. İkna çalışmalarıyla 530 teröristi örgütün pençesinden kurtardık. Böylece yurt içi terörist mevcudu 400’lü rakamlara kadar geriledi. Sadece son 1,5 yılda PKK’nın 400’e yakın eylemini engelledik.

Ülkemize ve milletimize yönelik en büyük ihanetlerden birinin faili FETÖ'yle mücadele amacıyla 17 bin operasyon gerçekleştirdik. FETÖ'nün bürokrasiden iş dünyasına kadar tüm yapılanmalarını önemli ölçüde yıktık, kalanları da tespit ettikçe temizlemeye devam ediyoruz

DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik yurt içinde 2 bin 652 operasyon yürüterek, 635 teröristi etkisiz hale getirdik ve 5 eylemi engelledik. Hamdolsun, 2017 yılbaşından bugüne kadar ülkemizde DEAŞ tarafından tek bir eylem dahi gerçekleştirilememiştir.

KANAL İSTANBUL

Kanal İstanbul’un etüt proje çalışmalarını bitirdik.

Bu kanalın inşası için ihtiyaç duyulan mevzuat çalışması sürdürülüyor.

Talipler artmaya başladı.

İnşallah Kanal İstanbul projemiz de tüm dünyaya örnek olacak. Her yönüyle Kanal İstanbul Karadeniz’i Marmara’ya bağlayan bir cazibe merkezi olarak dünyanın gündeminde yerini alacak.