Erdoğan’dan kısıtlamaları kaldırma tarihine ilişkin açıklama

27 Ocak 2021 Çarşamba, 14:17

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kısıtlamalar ne zaman kalkar?" sorusuna "Kabine Toplantısı'ndan sonra varsa öyle bir şey açıklarız" şeklinde yanıt verdi.

Erdoğan'ın yanıtının ardından dikkatler, bir sonraki kabine toplantısının ardından yapılacak açıklamaya yöneldi.



