Erdoğan’dan kısıtlamaları kaldırma tarihine ilişkin açıklama
"Kısıtlamalar ne zaman kalkar?" sorusuna yanıt veren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin açıklamaların bir sonraki kabine toplantısının ardından yapılacağını söyledi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kısıtlamalar ne zaman kalkar?" sorusuna "Kabine Toplantısı'ndan sonra varsa öyle bir şey açıklarız" şeklinde yanıt verdi.
Erdoğan'ın yanıtının ardından dikkatler, bir sonraki kabine toplantısının ardından yapılacak açıklamaya yöneldi.
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