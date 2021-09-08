Erdoğan'dan öğretmen atamasına ilişkin açıklama

08 Eylül 2021 Çarşamba, 20:28

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" paylaşımını yaptı.

Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum.



Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 8, 2021

"AÇIK YOK, FAZLALIK VAR" DEMİŞTİ

Erdoğan, geçen 26 Haziran tarihinde, Hatay’da toplu açılış törenine katılmış ve atanamayan öğretmenler ile görüşmüştü. Atanamayan bir öğretmen, Erdoğan'a "80 bin atama" sözü olduğunu hatırlatarak ek 40 bin atama beklediklerini söylemişti.

'BEN ÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEDİM'

Erdoğan da “Ben öyle bir şey söylemedim” yanıtını vererek “20 bin aldık, yeterli” demişti. Atanamayan öğretmen ise ek 40 bin atama için ısrarını sürdürerek ‘Açık var’ demiş, Erdoğan da bu sefer, “Hiç açık yok, tam aksine fazlalık var” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sırada öğretmenlerin, “Yalvarıyoruz size, lütfen, tek umudumuz sizsiniz” sözleri ise karşılıksız kalmıştı.