MEB, 17 yılın en düşük atamasını yaptı, öğretmenler mağdur oldu

01 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), 20 bin öğretmen ataması ile son 17 yılın en düşük atamayı yapması, alanında birinci olan Aysel Şahin’i de dışarıda bıraktı.

Yıllardır atama bekleyen, Fransızca öğretmenliği alanında 2018’de Türkiye üçüncüsü, 2019’da Türkiye ikincisi olan Şahin, atanabilmek için 2020’de Türkiye birincisi oldu ancak kontenjan olmadığı için açıkta kaldı. Eğer 16 Eylül’e kadar en atama yapılmazsa ve Fransızca öğretmenliği için kontenjan açılmazsa, Şahin’in Türkiye birinciliği puanı geçerliliğini yitirecek. Cumhuriyet’e konuşan Şahin, 2019’da ikinci olmasına karşın atanamaması nedeniyle çocuğuyla birlikte bakanlığa görüşmeye gitmek istediğini ancak yolda trafik kazası geçirdiğini kaydederek “‘Birinci olmaktan başka çarem yok, kızımın geleceği için buna mecburum’ dedim. Yeri geldi çocuğumu görmedim, ders çalıştım. Birinci oldum, sonuç yine hüsran. Bakanlığı arayıp neden kontenjan verilmediğini sorduğumda, ‘Hiç mi kontenjan vermemişiz’ cevabını aldım” ifadelerini kullandı.

56 AÇIK VAR

Fransızca öğretmenliği için toplam 56 açık olduğunu ancak buna karşın bir tane dahi kontenjan verilmediğini vurgulayan Şahin, “Okulları tek tek arayıp açık var mı diye sordum. Müdürler de ‘Biz bakanlığa iletiyoruz, bakanlık bize ‘Fransızcayı veremem’ diyor’ yanıtını verdi. Biz bu kadar emeği boşuna mı verdik? Mezun olan arkadaşlarımın çoğu otellerde çalışıyor. Ben otellerde çalışmak istemiyorum. Bizim suçumuz ne?” ifadelerini kullandı. Kontenjan açılmamasının nedenini öğrenmek istediğini söyleyen Şahin, “Ek atama talebimizi yineliyoruz. Ek atamayı bütün öğretmen arkadaşlarım için istiyorum. Ek atama olmazsa, dava açacağım. 2013’te bir branşta birincinin atanamadığı ortaya çıkınca ek kontenjan verilmişti” diye konuştu. Şahin, sınavın belli illerde yapıldığını, bu nedenle sınav ücretinin üstüne her yıl yol ücreti de ödediğini ve bu durumun külfet oluşturduğunu belirtti.

ÖĞRETMENLER 60 BİN ATAMA BEKLİYORDU



MEB, 2021 için son 20 bin atama yapılacağını açıklamış, son 17 yılın en düşük rakamı olan bu atama tepki çekmişti. Bu yıl 60 bin atama bekleyen öğretmenler, bu süreçte farklı illerde eylemler düzenledi, bakanlıkla görüşmeler gerçekleştirdi, sosyal medyada çalışmalar yaptı ancak ek 40 bin atama açıklanmadı. Bu sayı, en çok 2020’de KPSS’ye giren öğretmen adaylarını etkiledi. Çünkü, 2020 KPSS’nin puanlarının geçerlilik süresi, öğretmenler için bir yıl olarak belirlendi. Bu süre de 16 Eylül’de doluyor. Bu nedenle atanamayan öğretmenler, puanları geçersiz olmadan önce ek 40 bin atama yapılmasını talep ediyor.