Erdoğan'dan toplu taşıma ve eğitim açıklaması

07 Eylül 2020 Pazartesi, 19:48

Kabine toplantısının en önemli gündem maddesi koronavirüs ile mücadele olduğu belirtildi. Toplantıda Yunanistan ile Doğu Akdeniz’de yaşanan kriz de ele alındı.

Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İlk gündemimiz koronavirüs salgınıydı. Salgın ülkemizi de tehdit etmeyi sürdürüyor."

"Salgın ülkemizle birlikte dünyayı tehdidini sürdürüyor. Yer küredeki hiçbir yerin bu salgından kurtulamadığı anlaşılıyor. Ölü sayılarının bini geçtiği ülkeler var. Avrupa ülkelerinin bazıları salgının 2. dalgasıyla boğuşuyor. Ülkemiz aldığımız tedbirler sayesinde daha iyi noktada bulunuyor."Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir."

"Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir."

"Hükümet olarak marttan sonra açtığımız çok sayıda yüksek kapasiteli hastaneyle teşhis ve tedavi imkanlarını sürekli genişletiyoruz."

"Asıl iş vatandaşlarımızın kendinde bitiyor kalabalık etkinliklerden uzak durmadığımız, sokakta ve evde kurlalar uymadığımız sürece ne açtığımız hastaneler ne cezai tedbirleri bizi tek başına virüsten koruyabilir. Seferberlik ruhuyla bu sürece destek vermeye davet ediyorum. Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte soğuk algınlığı ve grip gibi mevsimsel hastalıklar başlamadan mümkünse günlük vaka sayılarını 100’ün altına vefat sayılarını 0’ın altına indirmeliyiz. Salgının başından beri 141 farklı ülkeden 100 bin vatandaşımız kurduğumuz ulaşım köprüleriyle ülkemize getirdik. Biz bize yeteriz kampanyası ile toplanan 2 milyar 76 milyon liralık meblağı sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonu üzerinde hane başı 1000’er liralık ödemelerle ulaştırıyoruz."

"Tüm veriler 3. çeyrekte güçlü bir toparlanma yaşayacağımıza işaret ediyor. Ağustos ayı ihracatımızı geçen yılın aynı ayının üzerinde bir rakamla kapattık."

HEM YÜZYÜZE HEM UZAKTAN EĞİTİM

"Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarına dikkate alarak hem uzaktan hem yüz yüze eğitim birlikte hayata geçireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Burası çok önemli ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1’nci sınıf öğrencilerin den başlayarak okullarımız eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama saygının seyrine göre şehirlerimize göre farklılık gösterebilecektir."



“Biz bize yeteriz kampanyasında toplanan 2 milyar 76 milyon liralık meblağı sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonu üzerinden hane başı biner liralık ödemelerle vatandaşlarımıza aktarıyoruz.”