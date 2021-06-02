Erdoğan'dan TRT yayınında gazeteciye tepki çeken soru: Öldürdün mü?
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TRT yayınında gazeteci Hasan Öztürk'ün evcil hayvanıyla ilgili, "Geçen haftaya kadar iki taneydi şimdi 1 tane var" sözlerine karşılık "Öldürdün mü?" demesi tepkilere neden oldu.
TRT 1 Ve TRT Haber'in ortak yayınında soruları yanıtlayan Erdoğan, geçtiğimiz hafta AKP Merkez Karar Yürütme Kurulunda hayvan haklarına yönelik konuyu görüştüklerini ve sürecin hızlandırılmasını istediğini aktardı. Erdoğan, "Şu anda Tekirdağ Milletvekilimiz Mustafa Bey, komisyon başkanı da olması hasebiyle de işi süratle devam ettiriyorlar. İnşallah başaracağız" açıklaması yaptı.
"Tedbirlerimiz neyse alacağız" diyen Erdoğan, "Bu çalışma kamuoyunda evcil hayvanlara yönelik düzenleme gibi algılanıyor ama biz bunu çok daha geniş düşünüyoruz. İnşallah bu kapsamda da bunu bitireceğiz" ifadelerini kullandı.
"ÖLDÜRDÜN MÜ?"
Kimi zaman televizyonda gördüğü hayvanlara yönelik muamele karşısında yıkıldığını söyleyen Erdoğan, kendisinin de 15-16 evcil hayvanı bulunduğunu, bunların gittiği yerlerde kendisine ve eşine hediye edildiği anlattı. Bu sırada Erdoğan'ın gazeteci Hasan Öztürk ile arasında geçen şu diyalog sosyal medyada tepki topladı:
Erdoğan: Sende kaç tane hayvan var?
Hasan Öztürk: Geçen haftaya kadar iki taneydi şimdi 1 tane var.
Erdoğan: Öldürdün mü?
Hasan Öztürk: Ben öldürmedim efendim.
Video Haberler
- Beyoğlu'nda can pazarı
- Muharrem İnce’den erken seçim tahmini
- Peş peşe ortaya çıktı! Cep telefonuna kaydettiler
- Eşiyle tartıştı, kayınbiraderinin aracına çarptı
- Cem Yılmaz nafakanın azaltılmasını istedi
- CHP'li Odabaşı'ndan Tevfik Göksu'ya 'Altıyol' yanıtı
- Trafikte skandal görüntüler! O anları kayda aldılar
- Yanan binanın 2. katından böyle atladı
- Film ekibini taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı
- Polise saldıran şüpheli ayağından böyle vuruldu
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'parlamenter sistem' açıklaması
- Erdoğan'dan canlı yayın kararı
- Bir imam üzerinden...
- Paranın izini sürdü: Ağar ailesinin diğer işleri
- Kahvecilerden 'normalleşme' tepkisi
- Bakan Gül'den manidar açıklama
- Erdoğan'dan TRT yayınında gazeteciye tepki çeken soru!
- Selvi'nin Erkam Yıldırım 'kulis'i alay konusu oldu
- DSÖ'den Sinovac kararı
- Almanya'da Efes'e ikinci eziyet!