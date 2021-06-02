Erdoğan'dan TRT yayınında gazeteciye tepki çeken soru: Öldürdün mü?

02 Haziran 2021 Çarşamba, 07:57

TRT 1 Ve TRT Haber'in ortak yayınında soruları yanıtlayan Erdoğan, geçtiğimiz hafta AKP Merkez Karar Yürütme Kurulunda hayvan haklarına yönelik konuyu görüştüklerini ve sürecin hızlandırılmasını istediğini aktardı. Erdoğan, "Şu anda Tekirdağ Milletvekilimiz Mustafa Bey, komisyon başkanı da olması hasebiyle de işi süratle devam ettiriyorlar. İnşallah başaracağız" açıklaması yaptı.

"Tedbirlerimiz neyse alacağız" diyen Erdoğan, "Bu çalışma kamuoyunda evcil hayvanlara yönelik düzenleme gibi algılanıyor ama biz bunu çok daha geniş düşünüyoruz. İnşallah bu kapsamda da bunu bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

"ÖLDÜRDÜN MÜ?"

Kimi zaman televizyonda gördüğü hayvanlara yönelik muamele karşısında yıkıldığını söyleyen Erdoğan, kendisinin de 15-16 evcil hayvanı bulunduğunu, bunların gittiği yerlerde kendisine ve eşine hediye edildiği anlattı. Bu sırada Erdoğan'ın gazeteci Hasan Öztürk ile arasında geçen şu diyalog sosyal medyada tepki topladı:

Erdoğan: Sende kaç tane hayvan var?

Hasan Öztürk: Geçen haftaya kadar iki taneydi şimdi 1 tane var.

Erdoğan: Öldürdün mü?

Hasan Öztürk: Ben öldürmedim efendim.



