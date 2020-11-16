Erdoğan'dan Vaniköy Camii açıklaması
Vaniköy Camisi hakkında açıklama yapan Erdoğan, "Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak, gelecek nesillere miras bırakacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi'nde pazar günü çıkan yangın hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
Erdoğan paylaşımında "İstanbul Boğazı'nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak, gelecek nesillere miras bırakacağız." ifadelerini kullandı.
Pazar günü Boğaz hattındaki yol yangın söndürme çalışmaları kapsamında trafiğe kapatılmış; İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"Bugün saat 13.30 sıralarında Üsküdar ilçemiz Kandilli Mahallesinde bulunan tarihi Vaniköy Camiinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Olay yerine süratle karadan ve denizden yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir. Ahşap kısımları yanan Vaniköy camiindeki yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır."
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