Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması: Tarih verdi

20 Ekim 2020 Salı, 19:47

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı.

Erdoğan, saat 16.00'da başlayan toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Erdoğan, "Ortaokullarda 5’inci sınıf ve liselerde 9’uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetine 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü ilgili sınıflarda gelişmelere bakarak kamuoyuna ilan edeceğiz" açıklamasını yaptı.

YERLİ AŞI

Erdoğan, ''Yerli aşı çalışmalarında 2 hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşacağı görülüyor. Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir'' ifadelerini kullandı.