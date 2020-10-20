Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması: Tarih verdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Ortaokullarda 5’inci sınıf ve liselerde 9’uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetine 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz'' ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2020 Salı, 19:47
Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması: Tarih verdi
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı. 

Erdoğan, saat 16.00'da başlayan toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Erdoğan, "Ortaokullarda 5’inci sınıf ve liselerde 9’uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetine 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü ilgili sınıflarda gelişmelere bakarak kamuoyuna ilan edeceğiz" açıklamasını yaptı.

YERLİ AŞI

Erdoğan, ''Yerli aşı çalışmalarında 2 hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşacağı görülüyor. Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir'' ifadelerini kullandı.


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