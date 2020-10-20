Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması: Tarih verdi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Ortaokullarda 5’inci sınıf ve liselerde 9’uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetine 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz'' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı.
Erdoğan, saat 16.00'da başlayan toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
YÜZ YÜZE EĞİTİM
Erdoğan, "Ortaokullarda 5’inci sınıf ve liselerde 9’uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetine 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü ilgili sınıflarda gelişmelere bakarak kamuoyuna ilan edeceğiz" açıklamasını yaptı.
YERLİ AŞI
Erdoğan, ''Yerli aşı çalışmalarında 2 hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşacağı görülüyor. Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir'' ifadelerini kullandı.
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