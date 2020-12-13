Erdoğan'ı böyle uyardı: Önlenebilecek tüm ölümlerden hukuksal olarak sorumlu tutulacak

13 Aralık 2020 Pazar, 10:07

Koronavirüs salgınında resmi rakamlara göre günlük ortalama 30 bin yeni vaka ve 200'ün üzerinde ölüm yaşanmasına rağmen iktidarın gereken tedbirleri almaması üzerine halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık dikkat çeken bir çağrı yaptı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, 14 gün tam kapatmanın kaçınılmaz ve yaşam hakkına saygı gereği olduğuna vurgu yapan Saltık, "AKP = Erdoğan’ı bir kez daha bu elzem kararı hemen yarın almaya çağırıyor, Aksi takdirde önlenebilecek tüm ölümlerden hukuksal olarak sorumlu tutulacağını tarihe not düşüyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte Saltık'ın paylaşımı: