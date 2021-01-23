‘Erdoğan’ı ve partinizi ateşe atmak pahasına MHP’yi korumayı mı tercih ettiniz?’
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel, Selçuk Özdağ’ın uğradığı saldırıyla ilgili ‘sessiz kalmakla’ eleştirdiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Suni gündemleriniz bitti ise sormak istiyorum” diye seslendi. Gözel, Süleyman Soylu’ya, “ Erdoğan’ı ve partinizi ateşe atmak pahasına MHP’yi korumayı mı tercih ettiniz?” diye sordu.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ geçen hafta fiziksel ve silahlı saldırıya uğramıştı.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Özdağ'ın uğradığı saldırıya sessiz kalan Soylu'ya sorular yönelltti.
“Suni gündemleriniz bitti ise sormak istiyorum” diyerek Soylu'yu etiketleyen Gözel, şu ifadeleri kullandı:
"1- Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ’ın uğradığı saldırı hakkında ülkenin İçişleri Bakanı olarak neden hiçbir kınamada bulunmadınız?
2- Organize ve senkronize olduğu ayan beyan ortada olar, hatta bazı MHP’li isimlerin desteklediği ve sahiplendiği saldırıyı, henüz hiçbir delil yok iken neden apar topar ‘tepkisel’ olarak niteleyerek normalleştirmeye ve meşrulaştırmaya çalıştınız?
3- En küçük tıkırtıdan bile darbe iması çıkartırken, ülkü ocakları ankara yönetici olduğu ortaya çıkan saldırganın “Erdoğan’ı darbe ile indirmeyi” hedeflediklerini açıkça ifade eden sözlerine neden sessiz kaldınız?
Öncelikle kıymetli validenize sarf edilen ahlaksız ifadeleri şiddetle kınıyoruz. Malesef bu ülkede bu tür sözlü saldırılara maruz kalan yalnızca sizin anneniz değil. Birçok kadın, birçok anne, birçok eş, birçok evlat bu ahlaksızlıklara günbegün mauz kalıyor. Devlet adamlığı odur ki; yalnızca yakınlarının değil, evvela kimsesizlerin, mazlumların, hakkını savunacak kudreti olmayanların hukukunu korusun.
4- Neden bugüne kadar bütün bu ahlaksız saldırılara sessiz kalırken, tam da böyle bir zamanlama ile parti içi bir tartışmanın fitilini ateşleyerek gündemi değiştirme çabasına girdiniz?
5- Savcılar tehdit edilirken, gündemdeki saldırı olayları ve yargı tartışmalarıyla oklar MHP’ye yönelmişken bu okların yönünü neden kendi kabinenizdeki Adalet Bakanı’na çevirdiniz?
Özetle; Erdoğan’ı ve partinizi ateşe atmak pahasına MHP’yi korumayı mı tercih ettiniz?
Bu soruları 83 milyonun İçişleri Bakanı olmanız sebebiyle size yöneltiyor ve 83 milyon adına sizden cevap bekliyoruz. "
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