20 Ağustos 2020 Perşembe, 12:23

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağını duyurduğu 'müjde'sine ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

Yerel tvDEN televizyonunda yayınlanan Emin Aydın’la Baş Başa programının canlı yayın konuğu olan Yıldız, Erdoğan’ın müjdeyle ilgili olarak, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 83 milyonu sevindirecek tek müjdesi istifa ettiğini açıklaması olur." dedi.

Yıldız, Erdoğan için sözlerinin devamında "Çıkıp ’18 yıldır ben bu ülkeyi yönetiyorum, Türkiye’yi bu duruma getirdim. Başaramadım’ deyip istifa ettiğini açıklaması lazım. O zaman 83 milyon rahatlar, Türkiye’nin önü açılır” ifadelerini kullandı.