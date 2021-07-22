Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Guterres’ten 'Kapalı Maraş' tepkisi

22 Temmuz 2021 Perşembe, 09:56

BM Genel Sekreteri Guterres, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, Maraş'ın yüzde 3,5'lik bölümünün askeri bölge olmaktan çıkarılarak yeniden sivil kullanıma açılması yolundaki açıklamasına tepki gösterdi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres’in Maraş bölgesinin yeniden açılmasına ilişkin son açıklamalardan derin endişe duyduğu bildirildi.

Guterres’in ayrıca “Tüm taraflara, gerilimi kışkırtacak, Kıbrıs sorununun kalıcı çözüm için taraflar arasında devam eden ortak zemin arama çabalarını tehlikeye atabilecek tek taraflı eylemlerden kaçınmaları” çağrısında bulunduğu kaydedildi.

‘DAHA ÖNCE ALINAN KARARLAR GEÇERLİ’

Genel Sekreter Guterres’in, BM’nin Maraş konusundaki açıklamalar sonrasında tavrında bir değişiklik olmayacağını ifade ettiği, bu konuda Güvenlik Konseyi’nin daha önce almış olduğu kararlarının geçerli olduğunu hatırlattığı belirtildi.

Son olarak açıklamada, Guterres’in tüm taraflara hiçbir yararı olmayacak eylemlerden kaçınma uyarısı yaptığı ve Kıbrıs konusunda kapsamlı bir çözüm yolu bulmak, adaya barış ve refah getirmek için diyaloga girme çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Amerika'nın Sesi