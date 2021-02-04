Erdoğan’ın, Asiltürk ile görüşmesinde ‘yeni anayasa’nın da gündeme geldiği belirtiliyor

04 Şubat 2021 Perşembe, 06:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile yaptığı görüşmede “yeni anayasa çalışmalarının da gündeme geldiği ve Erdoğan’ın Milli Görüş cephesinden bu konuda destek istediği” belirtiliyor.

SP’nin yeni anayasa çalışmaları kapsamında Cumhur İttifakı’na destek vermesi durumunda, Millet İttifakı bileşenlerinde “ayrışmalar yaşanacağına” dikkat çekilirken, iktidarın SP’nin ardından İYİ Parti’ye de “anayasa resti çekeceği” ifade ediliyor.

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ise “doğrudan laiklik üzerine” bir ifade kullanmaması, bunun yerine “tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet” diyerek, daha önce partileri bu gerekçeyle kapatılan SP’yi, Milli Görüşçüleri, ürkütmemek olduğu belirtiliyor.

Milli Görüş cehpesinin de uzun zamandır “vesayetçi” gördüğü 1982 Anayasası’nın değiştirilmesinden yana görüş birliği içinde olduğuna dikkat çekilirken, Erdoğan’ın MHP ile birlikte yeni anayasa çalışmalarını başlatsa da Meclis’teki sandalye sayısı baz alındığında iktidarın tek başına anayasayı değiştirme gücü bulunmuyor.

Bu nedenle Erdoğan’ın “bu noktada muhalefet partilerinden gelen önerileri de dikkate alacağı” ifade ediliyor.

SİSTEMDE UZLAŞI YOK

İktidar kanadının muhalefet cephesiyle uzlaşmaya varamayacağı tek konunun “sistem olduğu” değerlendiriliyor. Ancak özellikle “merkez sağ blokunda yer alan partilere de anayasal özgürlükler, TBMM’de denge ve denetlemenin bir standarda kavuşturulması, sendikalaşma, seçme ve seçilme hakkı, siyasi partilerin yapısı” gibi düzenlemelerle “adım atılacak.”

Böylece iktidar, muhalefetin “güçlendirilmiş parlamenter sistemdeki şartlarının bir kısmını da yerine getirmiş olacak.” Kulislerde, Cumhur İttifakı’nın bu adımları atması halinde “SP, DP gibi partilerin yeni anayasaya sıcak bakabileceği, böylece 2023’e giden süreçte muhalefetin de ittifaklarda yeni yol arayışlarında bulunabileceği” değerlendiriliyor.

Cumhur İttifakı’nın bir sonraki hamlesini ise İYİ Parti üzerine yapacağı ifade ediliyor. İYİ Parti’nin de seçmen kitlesinin “milliyetçi ve muhafazakâr kitleden oluştuğunu” bilen Cumhur İttifakı, yeni anayasa ile birlikte İYİ Parti’ye de “safını seç’’ diyecek.”

İYİ Parti’nin de yeni anayasa ile “demokrasi, hukuk gibi atılımlar vaadini gerçekleştirmesi halinde Millet İttifakı’ndan bağımsız hareket edebileceği seçeneği” üzerinde duruluyor.

YİNE YERLİ VE MİLLİ MUHALEFET İSTEDİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin, Bilecik, Çankırı, Gaziantep, Iğdır 7. olağan il kongrelerine canlı bağlandı. Yeni anayasa ile ilgili konuşan Erdoğan, süreci sabote etmek yerine olumlu katkıda bulunmak isteyen tüm grupları yeni anayasa çalışmasında görmek istediklerini dile getirdi.

Siyaseti polemik tuzağı olmaktan çıkarıp hizmet yarışı haline dönüştürmekte kararlı olduklarını ifade eden Erdoğan, bunun için muhalefete de sorumluluk düştüğünü kaydetti.

“Şu ana kadar terör örgütlerinin vesayetindeki partilerin gölgesinde kalan bir ana muhalefetin bu sorumluluğu yerine getirmesinin zor olduğunu” iddia eden Erdoğan, muhalefet için yeniden “yerli ve milli” tanımlaması yaparak, “Hiç değilse bundan sonra karşımızda gerçekten Türkiye’nin partisi gibi davranan, yerli ve milli olabilmeyi başaran, sorunun değil çözümün parçası olan bir ana muhalefet görmeyi ümit ediyoruz” dedi.