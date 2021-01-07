Erdoğan’ın boykot çağrısı yapmıştı: Fransızlar 4 şirketi sattı

07 Ocak 2021 Perşembe, 13:12

Fransız enerji şirketi Engie, Türkiye’deki dört şirketini elden çıkardı. Rekabet Kurumu, Baymina Enerji A.Ş., Engie Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ve Gazko Enerji Ticaret A.Ş.'nin tek kontrolünün doğrudan; İzgaz İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün ise dolaylı olarak Palmet Enerji A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Eski adı Gaz de France Suez olan ve 2015’te Engie ismini alan şirket, 2008 yılında özelleştirmeyle Türkiye’nin en büyük 5. doğalgaz dağıtım şirketi olan İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin (İZGAZ) yüzde 90’lık hissesini 232 milyon dolara satın almıştı.

Fransızlar, 770 megavat kurulu güce sahip Ankara’daki Baymina doğalgaz çevrim santralinin (Baymina Enerji) de yüzde 95’lik hissesini 2001 yılında satın almıştı. 1998’de faaliyete geçen santral, 700 milyon dolara mal olmuş, geçen yıl lisansı sona ermişti.

Engie, Tekirdağ'da ortak olduğu 480 megavat kurula güce sahip doğalgaz çevrim santrali Uni-Mar’ı işletmeye devam ediyor.

SATIŞ BEDELİ PAYLAŞILMADI

Bloomberg’e konuşan Palmet Enerji Yönetim Kurulu Başkanı, satışın nisan ayında tamamlanabileceğini belirtirken, satış bedelini paylaşmadı.

Satış için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) da onay bekleniyor.

Palmet Enerji, doğalgaz dağıtım ve elektrik üretimi projelerine sahip. Şirket, Erzurum ve Gebze’deki doğalgaz dağıtım hizmetini sağlıyor.

TÜRKİYE’DEKİ GEÇMİŞİ 1914’E KADAR GİDİYOR

Engie şirketinin Türkiye’deki geçmişi 1914’e ve Osmanlı dönemine kadar gidiyor. Şirket o dönem Tractebel Engineering adıyla İstanbul'da Tramways et Electricite de Constantinople isimli bir şirket kurmuştu. Alt kuruluşları ile birlikte, Tractebel Engineering Galata ve Pera arasındaki Füniküler hattını işletmişti.

O dönem ülkenin ilk elektrik santralini de işleten şirket, İstanbul’un gaz sistemini de işletiyordu.

ERDOĞAN BOYKOT ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Son dönemde Türkiye ile Fransa arasında başta Libya ve Doğu Akdeniz olmak üzere birçok konuda siyasi gerilim yaşanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 Ekim 2020’de yaptığı bir konuşmada Fransız mallarına boykot çağrısı yapmıştı.

Erdoğan konuşmasında “Nasıl Fransa’da Türk markalı mal satın almayın deniyorsa ben de şimdi milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalarını satın almayın” demişti.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Fransızların Türkiye'de 2019 sonu itibarıyla 5,4 milyar dolarlık doğrudan yatırımı (stok veri) bulunuyor.

2019'da Fransa, Türkiye'nin ithalatında 6. sırada, ihracatında ise 7. sırada yer aldı.

Kaynak: Sözcü