Erdoğan'ın danışmanı Aktay: Suriyeliler giderse ülke ekonomisi çöker

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 15:55

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''İktidara geldiğimizde Suriyelileri kendi ülkelerine göndermek istiyoruz'' demiş, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ''Bize sığınan Allah’ın kullarını biz katillerin kucağına atmayız'' sözleriyle yanıt vermişti.

AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, konuyla ilgili Euronews'e değerlendirmelerde bulundu.

Aktay, Kılıçdaroğlu'nun sözleri için "Pratik olarak bu mümkün değil. Pratik olarak ülkenize sığınmış, belli koşullarda göçmen ve mülteci statüsü elde etmiş olan insanları apar topar, paldır küldür dışarı atmak veya göndermek diye bir durum zaten söz konusu olamaz. Bunu yapamayacağını biliyor Kılıçdaroğlu. Belki de bilmiyordur, danışmanları kendisine söylemiyordur. Neden yapamaz? Bu sadece mültecileri sevip sevmemek ile alakalı değil sadece. Netice itibariyle ülkeye sığınan Suriyeli mülteciler belli bir hukuki statü elde etmiş oluyorlar. Uluslararası göçmen hukukuna göre bu insanlar gerekçesiz bir biçimde herhangi bir suç işlememişlerse gönderemezsiniz" dedi.

"EKONOMİ ÇÖKER"

"Türkiye'nin Suriyeli mültecilerle yaşamak zorunda. Bu bir kader biraz da... Bundan kaçamadığımız gibi, bu bir imtihan. Bizim onları nasıl yönettiğimize bakmamız gerekiyor. Bir açıdan baktığımızda da göç bir toplumu dirilten bir şeydir. Canlandıran bir etki de yapar. Bakın Türklerin Alman ekonomisine yaptığı katkıdan bahsediliyor. Bu yönde çalışmalar var. Beyin niteliğinde Türkler yetişiyor orada. Belki Suriyelilerin de ilk gelenleri sanayi, inşaat alanında çalışanlar olarak kalacaklar ama Suriyelilerin Türkiye’ye yaptığı katkı ile Türkiye Arap dünyası ile arasında çok ciddi bir köprü oluşturacak" diyen Aktay, "Çok önemli bazı yerlerden Suriyelileri bir çekin, Suriyeliler bir gitsin ülke ekonomisi çöker" ifadelerini kullandı.



